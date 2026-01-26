«Хартс» опустился на 3-е место в списке фаворитов шотландской лиги после 2:2 с «Селтиком». «Рейнджерс» стал 2-м у букмекеров
«Хартс» и «Селтик» сыграли вничью (2:2) в 23-м туре чемпионата Шотландии.
«Хартс» лидирует в лиге, набрав 51 очко. «Рейнджерс» поднялся на второе место с 47 баллами, «Селтик» – третий с 45 очками.
«Селтик» остался фаворитом чемпионата Шотландии у букмекеров за 2.50. Вторым котируется «Рейнджерс» (2.75), «Хартс» опустился на третье место (3.00).
Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.
