«Хартс» опустился на 3-е место в списке фаворитов шотландской лиги после 2:2 с «Селтиком». «Рейнджерс» стал 2-м у букмекеров

«Хартс» и «Селтик» сыграли вничью (2:2) в 23-м туре чемпионата Шотландии.

«Хартс» лидирует в лиге, набрав 51 очко. «Рейнджерс» поднялся на второе место с 47 баллами, «Селтик» – третий с 45 очками.

«Селтик» остался фаворитом чемпионата Шотландии у букмекеров за 2.50. Вторым котируется «Рейнджерс» (2.75), «Хартс» опустился на третье место (3.00).

Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.