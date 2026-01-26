«Ливерпуль» проиграл 7 из 8 последних матчей АПЛ, когда Салах выходил в стартовом составе. 4.17 – уступят «Ньюкаслу» с египтянином в старте

«Ливерпуль» стал часто проигрывать с Мохамедом Салахом в стартовом составе.

«Мерсисайдцы» проиграли 7 из 8 последних матчей в чемпионате Англии, в которых Салах появлялся на поле с первых минут.

Букмекеры дают коэффициент 4.17 на то, что «Ливерпуль» проиграет «Ньюкаслу» в 24-м туре с Салахом в старте.

Матч пройдет 31 января, начало – в 23:00 мск.