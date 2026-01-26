«Ливерпуль» проиграл 7 из 8 последних матчей АПЛ, когда Салах выходил в стартовом составе. 4.17 – уступят «Ньюкаслу» с египтянином в старте
«Ливерпуль» стал часто проигрывать с Мохамедом Салахом в стартовом составе.
«Мерсисайдцы» проиграли 7 из 8 последних матчей в чемпионате Англии, в которых Салах появлялся на поле с первых минут.
Букмекеры дают коэффициент 4.17 на то, что «Ливерпуль» проиграет «Ньюкаслу» в 24-м туре с Салахом в старте.
Матч пройдет 31 января, начало – в 23:00 мск.
Бред, ничего хорошего
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегалами
Опубликовал: Кирилл Михайлов
7 комментариев
пока Салах был на кубке, команда не проигрывала
То что Салах сдал это безспорно, в порожениях виноваты вся команда а за команду должен отвечать Тренер. На новым году Ливерпуль не выиграл в АПЛ не одного матча 4 ничьи без Салаха , последная игра с Салахом тоже мог бы закончиться ничей если не пропустили бы последных секундах!. Так что основной виновник тут тренер. Ради справидливости надо сказать что я тоже не хочу видеть Салаха на старте, в тоже время не хочу обвинять его в порожениях Ливерпуля.
Если Мо резко не прибавит до конца сезона, то с ним определенно пора будет прощаться летом.
Если бы Брэдли не вылетел, Салах бы плотно сидел на лавке. Фримпонг вместо него.
nashli kozla blin
И Слота уволят
Ливерпуль точно не проиграет, с Салахом в старте или без него.
