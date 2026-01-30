Коэффициент на возвращение Месси в «Барселону» обвалился с 5.00 до 3.70 с начала января

Лионель Месси может вернуться в «Барселону», считают букмекеры.

Коэффициент на возвращение форварда «Интер Майами» в каталонский клуб обвалился с 5.00 до 3.70 с начала января. Вероятность перехода – около 27%.

Воспитанник «Барсы» ушел из клуба в качестве свободного агента летом 2021 года.

38-летний чемпион мира забил 35 голов в 34 матчах МЛС в 2025 году.

Кандидат в президенты «Барселоны» Марк Сирия в декабря заявлял, что сделает все возможное , чтобы вернуть Месси.

