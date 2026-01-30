Коэффициент на возвращение Месси в «Барселону» обвалился с 5.00 до 3.70 с начала января
Лионель Месси может вернуться в «Барселону», считают букмекеры.
Коэффициент на возвращение форварда «Интер Майами» в каталонский клуб обвалился с 5.00 до 3.70 с начала января. Вероятность перехода – около 27%.
Воспитанник «Барсы» ушел из клуба в качестве свободного агента летом 2021 года.
38-летний чемпион мира забил 35 голов в 34 матчах МЛС в 2025 году.
Кандидат в президенты «Барселоны» Марк Сирия в декабря заявлял, что сделает все возможное, чтобы вернуть Месси.
Спокойной, пацаны, это скоро выборы в Барселоне. В апреле кеф вернётся
возьмёт 2й ЧМ и не удивлюсь его возвращению на сезон другой. да с топами он будет немного обузой но разве Левандовски лучше? этот хоть создаёт преимущество даже пешеходом + его передачи легко ломают автобусы что сильно поможет клубу👍
ну он уже сейчас в разы сильнее чем Лева .плюс штрафные умеет бить.это же позор что после ухода Месси Барса только 1!!!!! раз забила прямым ударом со штрафного
Лева даже сейчас прессингует лучше чем молодые Месси и Роналду, поэтому Роберт и играет до сих пор в Европе
Перед выборами
