«Осер» никогда не проигрывал «ПСЖ» на своем поле с разницей более чем в один мяч. 1.97 – продление тренда

«Осер» примет «ПСЖ» в рамках 19-го тура Лиги 1.

Парижане обыграли «Осер» на его поле лишь в 2 из 6 последних очных встреч. Последняя игра команд на поле «Осера» в декабре 2024-го завершилась со счетом 0:0.

Кроме того, «Осер» никогда не проигрывал «ПСЖ» дома с разницей более чем в 1 мяч. На продление тренда можно поставить за 1.97.

Букмекеры не верят, что 17-я команда чемпионата Франции отберет очки у действующего чемпиона. На победу «ПСЖ» дают коэффициент 1.30, на непоражение хозяев – 3.58.

Игра пройдет 23 января и начнется в 22:00 по московскому времени.