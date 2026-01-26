  • Спортс
  • Канада – фаворит хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. США – 2-е у букмекеров, Швеция – 3-я, Финляндия – 4-я
1

Канада – фаворит хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. США – 2-е у букмекеров, Швеция – 3-я, Финляндия – 4-я

Букмекеры определились с фаворитами мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Главным претендентом на победу за 2.50 котируется Канада. Далее идут США (3.20), топ-3 у букмекеров замыкает сборная Швеции (6.00).

Обладатель золотых медалей 2022 года Финляндия – четвертая в списке фаворитов за 10.00.

Победитель хоккейного турнира на ОИ-2026 по версии букмекеров:

1. Канада – 2.50

2. США – 3.20

3. Швеция – 6.00

4. Финляндия – 10.00

5. Чехия – 15.00

6. Швейцария – 20.00

7. Германия – 50.00

8. Словакия – 100.00

Остальные – от 300.00  

Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
Да уж... Интересно, как давно был настолько ясен очевидный фаворит?

Жаль, что России нету, такие игроки шикарные...
Но вы мне скажете, что в Ванкувере и Сочи были не хуже?
