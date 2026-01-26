Канада – фаворит хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. США – 2-е у букмекеров, Швеция – 3-я, Финляндия – 4-я
Букмекеры определились с фаворитами мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Главным претендентом на победу за 2.50 котируется Канада. Далее идут США (3.20), топ-3 у букмекеров замыкает сборная Швеции (6.00).
Обладатель золотых медалей 2022 года Финляндия – четвертая в списке фаворитов за 10.00.
Победитель хоккейного турнира на ОИ-2026 по версии букмекеров:
1. Канада – 2.50
2. США – 3.20
3. Швеция – 6.00
4. Финляндия – 10.00
5. Чехия – 15.00
6. Швейцария – 20.00
7. Германия – 50.00
8. Словакия – 100.00
Остальные – от 300.00
