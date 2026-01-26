«Авангард» выиграл 18 из 21 домашних матчей против «Адмирала». 1.16 – омичи снова победят

«Авангард» примет «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Ястребы» выиграли 18 из 21 домашних матчей против команды из Владивостока. Кроме того, «Адмирал» не побеждает в лиге с 3 января и идет на серии из 8 поражений подряд.

Букмекеры уверены в сегодняшней победе «Авангарда» – на это дают коэффициент 1.16. За 5.11 можно поставить на то, что «Адмирал» победит с учетом овертайма и буллитов.

Матч состоится 26 января, начало – в 16:30 мск.