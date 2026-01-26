У Ремпала 26 очков в 14 последних матчах КХЛ. 2.10 – наберет 2+ балла в матче с минским «Динамо»
Минское «Динамо» примет «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Нападающий уфимского клуба Шелдон Ремпал набрал 26 (8+18) очков в 14 последних матчах в лиге.
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что канадский форвард наберет минимум 2 очка в сегодняшней игре, 1.65 – максимум одно.
Матч пройдет 26 января, начало – в 19:10 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Пожелаем удачи Ремпалу...
Пожелаем удачи Ремпалу...
Споткнется
Споткнется
как бы ты не споткнулся...
Ремпо! 💪
