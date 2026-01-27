Холанд забил 1 гол в 9 последних играх. Букмекеры уверены, что он станет лучшим бомбардиром АПЛ
Эрлинг Холанд не забивает пять матчей подряд.
В девяти последних играх нападающий «Манчестер Сити» забил один мяч – «Брайтону» с пенальти.
Холанд продолжает лидировать в гонке бомбардиров АПЛ с 20 голами. Его ближайший преследовать – Игор Тиаго из «Брентфорда» – забил 16 мячей.
Букмекеры дают коэффициент 1.07 (93%) на то, что Холанд станет лучшим бомбардиром чемпионата Англии в этом сезоне. 11.00 – больше всех забьет Тиаго.
