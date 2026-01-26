Акинфеев считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Только «Зенит» и «Краснодар» котируются выше

Игорь Акинфеев считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в этом сезоне.

«Я думаю, что пора команде и клубу выходить на те вершины, которые были. Думаю, что команда хорошая подбирается», – сказал вратарь ЦСКА.

Армейцы идут на четвертом месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка. Букмекеры дают коэффициент 7.00 на чемпионство московского клуба. Только «Зенит» (1.90) и «Краснодар» (4.00) котируются выше.

ЦСКА последний раз становился чемпионом в сезоне-2015/16.