9

Акинфеев считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Только «Зенит» и «Краснодар» котируются выше

Игорь Акинфеев считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в этом сезоне.

«Я думаю, что пора команде и клубу выходить на те вершины, которые были. Думаю, что команда хорошая подбирается», – сказал вратарь ЦСКА.

Армейцы идут на четвертом месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка. Букмекеры дают коэффициент 7.00 на чемпионство московского клуба. Только «Зенит» (1.90) и «Краснодар» (4.00) котируются выше.

ЦСКА последний раз становился чемпионом в сезоне-2015/16.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он это сказал, по-моему, в декабре ещё.
Хотя бы актуализируйте лудо-интеграции, ну.
Ответ Посетитель Зоопарка
Он это сказал, по-моему, в декабре ещё. Хотя бы актуализируйте лудо-интеграции, ну.
Ну СМИ же тоже не одно в стране) Одним сказал в Декабре, вторым сейчас) Да и в Декабре до Трансферного окна, он бы врят ли сказал, что подбирается хорошая команда)
Ответ Егор Лавилин
Ну СМИ же тоже не одно в стране) Одним сказал в Декабре, вторым сейчас) Да и в Декабре до Трансферного окна, он бы врят ли сказал, что подбирается хорошая команда)
Да не, это же слово в слово буквально
Постоянство Игоря, признак мастерства!!! В этом году точно возьмём чемпионство!!! 💥🤝👏🏆🥇
Шанс есть, им нужно грамотно воспользоваться
Да пофиг когда он это сказал, тут вопрос, что у нас проблемы с цз.. Которые мы сами себе создали в этом году. Продав двух основных цз которые были на момент старта чемпионата. А эта пара считалась практически лучшей в чемпионате.
Дивей не суперзащитник, которого нельзя заменить... Его плюс игра на втором этаже... Он использовал эту сильную сторону... Его огромный минус, игра с мячом внизу... Сколько он нам привёз... Примерно столько же сколько забил... Поэтому вообще не жаль... Адекватную замену найдут... Да ещё и гораздо лучше, техничней!!! ЦЗ вообще не проблема, не дефицит...
