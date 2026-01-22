«Порту» выиграл 9 матчей подряд. 1.82 – обыграют «Викторию» на выезде в Лиге Европы

«Виктория» и «Порту» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги Европы.

Клуб из Португалии выиграл 9 матчей подряд во всех турнирах, а также 13 из 14 последних встреч.

Букмекеры дают коэффициент 1.82 на победу «Порту» в сегодняшней игре. 5.06 – победит чешский клуб, 3.72 – будет ничья.

Матч состоится 22 января, начало – в 20:45 по московскому времени.