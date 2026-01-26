«Интер» оторвался от «Милана» на 5 очков. Вероятность титула «нерадзурри» – 82%

«Интер» станет чемпионом Италии в сезоне-2025/26, уверены букмекеры.

По итогам матчей 22-го тура «нерадзурри» увеличили отрыв от «Милана» в турнирной таблице до 5 очков. «Рома» и «Наполи» отстают от «Интера» на 9 баллов, «Ювентус» – на 10.

На чемпионство «нерадзурри» можно поставить за 1.22, что соответствует вероятности в 82%. Вторым у букмекеров котируется «Милан» (7.00), топ-3 замыкает «Наполи» (13.00).