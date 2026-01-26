«Интер» оторвался от «Милана» на 5 очков. Вероятность титула «нерадзурри» – 82%
«Интер» станет чемпионом Италии в сезоне-2025/26, уверены букмекеры.
По итогам матчей 22-го тура «нерадзурри» увеличили отрыв от «Милана» в турнирной таблице до 5 очков. «Рома» и «Наполи» отстают от «Интера» на 9 баллов, «Ювентус» – на 10.
На чемпионство «нерадзурри» можно поставить за 1.22, что соответствует вероятности в 82%. Вторым у букмекеров котируется «Милан» (7.00), топ-3 замыкает «Наполи» (13.00).
(Смешно, что минусовать заметки буков больше нельзя. Видать правда авторам глаза стала резать)
Можно было бы не сильно стремится идти к успеху в ЛЧ,а сосредоточится на сериАле!
Состав пока притирается,новые игроки...и прошлого финала достаточно)) хотя тут еще вопрос финансовой составляющий,так как команды все же бонусы к подъемным имеют как никак...