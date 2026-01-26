16

«Интер» оторвался от «Милана» на 5 очков. Вероятность титула «нерадзурри» – 82%

«Интер» станет чемпионом Италии в сезоне-2025/26, уверены букмекеры.

По итогам матчей 22-го тура «нерадзурри» увеличили отрыв от «Милана» в турнирной таблице до 5 очков. «Рома» и «Наполи» отстают от «Интера» на 9 баллов, «Ювентус» – на 10.

На чемпионство «нерадзурри» можно поставить за 1.22, что соответствует вероятности в 82%. Вторым у букмекеров котируется «Милан» (7.00), топ-3 замыкает «Наполи» (13.00).

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ерунда эти расклады, до очного матча 8 марта. Вот там уже финишная прямая будет.
Ответ Vlados 86
Ерунда эти расклады, до очного матча 8 марта. Вот там уже финишная прямая будет.
Матч за золото и у Интера преимущество. Ему можно проигрывать, а Милану Нельзя. Психология. А с учетом того что Милан 20игр не проигрывает. Это реально.
5 очков за 16 туров до конца. Ну да, ну да, 82%...
(Смешно, что минусовать заметки буков больше нельзя. Видать правда авторам глаза стала резать)
Ответ mcjnun
5 очков за 16 туров до конца. Ну да, ну да, 82%... (Смешно, что минусовать заметки буков больше нельзя. Видать правда авторам глаза стала резать)
5очков это много. Помню сезон 2022,Милан и Интер рубились, так 20туров, то Милан впереди на очко, то Интер. А с учетом такого стабильного Интера и то что у него Все матчи с топами во 2круге Дома(С Юве, Миланом и Ромой) 5очков это хороший отрыв.
Наполи был первый, потом второй, сейчас третий... до конца сезона будет котироваться 5-6-й
Все руках команды Киву!
Можно было бы не сильно стремится идти к успеху в ЛЧ,а сосредоточится на сериАле!
Состав пока притирается,новые игроки...и прошлого финала достаточно)) хотя тут еще вопрос финансовой составляющий,так как команды все же бонусы к подъемным имеют как никак...
Это до тех пор, пока цыганский физрук не начал опять проигрывать Ювентусу, Милану и т.д.
Ответ Volga-7
Это до тех пор, пока цыганский физрук не начал опять проигрывать Ювентусу, Милану и т.д.
Киву достаточно обыгрывать всех ниже 4—5места и он чемпион))
До 15 февраля у Интера все спокойно в Серии А) Кремонезе и Сассуоло должны обыгрывать)
Не сглазить бы) 🪬
Нужно убрать Псеводовратаря прежде всего и купить правого бегунка пока нет думфриса... Остальные линии нормально работают. Форца Интер.
