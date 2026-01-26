Слот – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Алонсо – главный претендент на назначение в «Ливерпуль»
Арне Слот стал фаворитом на следующую отставку в АПЛ.
«Ливерпуль» не побеждает в чемпионате пять матчей – четыре ничьих и поражение. За сутки коэффициент на то, что Слот станет следующим уволенным тренером АПЛ, обвалился с 3.75 до 1.40.
На второе место в линии опустился тренер «Тоттенхэма» Томас Франк (2.87) – долгое время он был фаворитом у букмекеров.
Хаби Алонсо – с отрывом главный претендент на назначение в «Ливерпуль» за 1.48. Вторым котируется тренер «ПСЖ» Луис Энрике (3.00).
Сообщалось, что «Ливерпуль» контактировал с представителям Алонсо, чтобы уточнить готовность тренера возглавить клуб.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Игра никакущая. С игры вообще тяжело летит, химии между игроками нет, а в защите ещё и травмы.
К прмеру Слоту зватило 82 очко на чемпионства
А Клоп три раза набрал больше 90 ти очков и только один раз стал чемпионам
Еще три раза вышел финал ЛЧ.
Например с 92я очками в любом другом сезоне Ливерпуль мог бы стать чемпионам жто много говорить
Короче Слот не тот тренер которого нам нужен !!!
Верните Клоппа любой ценой. 9 лет было приятно смотреть за командой, сейчас просто уныние и тлен.
Где-то что-ли ставки собирают?
Когда уже "шарик бросят"?