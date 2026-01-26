  • Спортс
  • Слот – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Алонсо – главный претендент на назначение в «Ливерпуль»
60

Слот – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Алонсо – главный претендент на назначение в «Ливерпуль»

Арне Слот стал фаворитом на следующую отставку в АПЛ.

«Ливерпуль» не побеждает в чемпионате пять матчей – четыре ничьих и поражение. За сутки коэффициент на то, что Слот станет следующим уволенным тренером АПЛ, обвалился с 3.75 до 1.40.

На второе место в линии опустился тренер «Тоттенхэма» Томас Франк (2.87) – долгое время он был фаворитом у букмекеров.

Хаби Алонсо – с отрывом главный претендент на назначение в «Ливерпуль» за 1.48. Вторым котируется тренер «ПСЖ» Луис Энрике (3.00).

Сообщалось, что «Ливерпуль» контактировал с представителям Алонсо, чтобы уточнить готовность тренера возглавить клуб.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ждём заголовка об увольнении Слота...
Учитывая что 1 место ЛЧ в досягаемости и конкурирует за него группа из 5-6 команд, то думаю замена тренера будет в ближайшие 1-2 тура.

Игра никакущая. С игры вообще тяжело летит, химии между игроками нет, а в защите ещё и травмы.
Ответ Aggrrist
Учитывая что 1 место ЛЧ в досягаемости и конкурирует за него группа из 5-6 команд, то думаю замена тренера будет в ближайшие 1-2 тура. Игра никакущая. С игры вообще тяжело летит, химии между игроками нет, а в защите ещё и травмы.
Хотя в первую очередь надо сменить того оленя, который согласовывал такие трансферы летом. Как на выход, так и вход.
Ответ Aggrrist
Хотя в первую очередь надо сменить того оленя, который согласовывал такие трансферы летом. Как на выход, так и вход.
Какие такие? Ливерпуль купил Керкеза, Фримпонга, Виртца, Экитике и Исака. Все кипятком брызгали от летней трансферной кампании.
Удивлён, что этого ещё не произошло.
Я так же считаю что не стоит сравнивать не удачным сезонам Клоппа!!! Тогда хоть Ливерпуль терял очки были ошущение что вот вот они забеть и выиграеть. Потому что были причины так думать они в тех играх создавли достатрчно головых моментов то чего нету сейчас. Даже не это разница между ними.
К прмеру Слоту зватило 82 очко на чемпионства
А Клоп три раза набрал больше 90 ти очков и только один раз стал чемпионам
Еще три раза вышел финал ЛЧ.
Например с 92я очками в любом другом сезоне Ливерпуль мог бы стать чемпионам жто много говорить
Короче Слот не тот тренер которого нам нужен !!!
Раньше мы могли гореть 2:0, и было ощущение, что мы точно что нибудь придумаем и выиграем. Теперь можем выигрывать 2:0, и всегда есть ощущение, что мы что нибудь придумаем и проиграем.
Верните Клоппа любой ценой. 9 лет было приятно смотреть за командой, сейчас просто уныние и тлен.
Если Слот останется до конца сезона то Ливерпуль точно останется без ЛЧ. Потому что ЛЧ они не сможеть выиграть с ним а в АПЛ теперь Ливерпуль будеть только снижатся по турнирный таблице. Начало сезона они одержали пять случайных побед подряд теперь такого скорее всего не повторится. Потому что нету командный игры у Ливерпуля она и не была тогда, когда они одержали пять побед подряд.
Хаби Ливерпуль подойдет на 100% , звезды там не такие нытики 😭
Ответ Юрий Поляков
Хаби Ливерпуль подойдет на 100% , звезды там не такие нытики 😭
Смотришь и Виртц при нем заиграет как в Байере.
Ответ itallyan1c
Смотришь и Виртц при нем заиграет как в Байере.
Да он итак весьма неплох и делает погоду
Это многоходовочка - Виртца и Фримпонга заранее брали под Алонсо. Это ж его чемпионские звездюки.
Так долго.

Где-то что-ли ставки собирают?

Когда уже "шарик бросят"?
Команда уже год не играет в футбол, с того матча против НЮ в финале Кубка Лиги , максимум до конца сезона дадут ему шанс, сейчас игра как раз против НЮ в выходные , посмотрим
