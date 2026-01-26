Слот – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Алонсо – главный претендент на назначение в «Ливерпуль»

Арне Слот стал фаворитом на следующую отставку в АПЛ.

«Ливерпуль» не побеждает в чемпионате пять матчей – четыре ничьих и поражение. За сутки коэффициент на то, что Слот станет следующим уволенным тренером АПЛ, обвалился с 3.75 до 1.40.

На второе место в линии опустился тренер «Тоттенхэма» Томас Франк (2.87) – долгое время он был фаворитом у букмекеров.

Хаби Алонсо – с отрывом главный претендент на назначение в «Ливерпуль» за 1.48. Вторым котируется тренер «ПСЖ» Луис Энрике (3.00).

Сообщалось, что «Ливерпуль» контактировал с представителям Алонсо, чтобы уточнить готовность тренера возглавить клуб.