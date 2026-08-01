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  4. Пляжный футбол. Московский международный кубок. 3-й тур. Сборная России победила «Коринтианс», «Локомотив» одолел «Спортиво Лукеньо», другие результаты

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Пляжный футбол. Московский международный кубок. 3-й тур. Сборная России победила «Коринтианс», «Локомотив» одолел «Спортиво Лукеньо», другие результаты
В Москве прошли матчи группового этапа Международного кубка по пляжному футболу.

В Москве проходит Международный кубок по пляжному футболу. Сборная России вышла в финальную часть турнира.

Пляжный футбол

Московский международный кубок

30 июля

1-й тур

Коринтианс (Бразилия) — Могхавемат Голсапуш (Иран) — 4:3

Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Аланьяспор (Турция) — 6:2

ЦОР (Беларусь) — Россия — 1:2

Бетвам (Болгария) — Локомотив (Россия) — 1:18

31 июля

2-й тур

Спортиво Лукеньо (Парагвай) — Бетвам (Болгария) — 18:2

Коринтианс (Бразилия) — ЦОР (Беларусь) — 3:2

Локомотив (Россия) — Аланьяспор (Турция) — 3:0

Россия — Могхавемат Голсапуш (Иран) — 3:3 (4:3 по пенальти)

1 августа

3-й тур

Россия — Коринтианс (Бразилия) — 3:1

Локомотив (Россия) — Спортиво Лукеньо (Парагвай) — 6:4

Могхавемат Голсапуш (Иран) — ЦОР (Беларусь) — 5:1

Аланьяспор (Турция) — Бетвам (Болгария) — 8:2

Группа А: Локомотив – 9 очков (3 игры), Спортиво Лукеньо — 6 (3), Аланьяспор — 3 (3), Бетвам — 0 (3).

Группа В: Россия — 8 (3), Коринтианс — 6 (3), Могхавемат Голсапуш — 4 (3), ЦОР — 0 (3).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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