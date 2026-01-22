Призер ЧМ по пляжному футболу Кордон Кано погиб в железнодорожной катастрофе в Испании

Призер ЧМ по пляжному футболу Кано погиб в железнодорожной катастрофе в Испании.

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по пляжному футболу Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной катастрофе на юге Испании.

18 января поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов в районе Адамуса и вылетел на соседний путь, по которому двигался встречный состав Мадрид – Уэльва. От столкновения тот тоже сошел с рельсов, погибли не менее 40 человек.

По данным ESPN, 50-летний Кордон Кано отправлялся из Мадрида, где посещал матч между «Хетафе», за который выступает его сын, и «Валенсией».

В составе сборной Испании по пляжному футболу Кордон Кано дважды доходил до финалов ЧМ (2003, 2004).