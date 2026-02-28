Сборная России по пляжному футболу обыграла Беларусь в товарищеском матче
Сборная России по пляжному футболу обыграла Беларусь в товарищеском матче.
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая 27 февраля в Минске, завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян.
Второй товарищеский матч России и Беларуси пройдет 1 марта.
В прошлом году белорусы взяли серебро чемпионата мира по пляжному футболу.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем