0

Сборная России по пляжному футболу обыграла Беларусь в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче.

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая 27 февраля в Минске, завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян.

Второй товарищеский матч России и Беларуси пройдет 1 марта.

В прошлом году белорусы взяли серебро чемпионата мира по пляжному футболу.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РФС
logoсборная Беларуси
logoсборная России
пляжный футбол
результаты
