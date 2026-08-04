Михаил Лихачев: «Сборная России по пляжному футболу остается одной из сильнейших на свете»
Лихачев: сборная России по пляжному футболу остается одной из сильнейших в мире.
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев считает, что команда остается одной из сильнейших в мире, несмотря на отстранение.
На днях команда выиграла Московский международный кубок, на котором участвовали клубы из Парагвая, Бразилии, Турции, Ирана, Болгарии и Беларуси.
«Наша команда остается одной из сильнейших на свете.
Конечно, говорить с полной уверенностью об этом можно, только играя против лучших команд. В любом случае наша команда точно была бы конкурентоспособной», – сказал Лихачев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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