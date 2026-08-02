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  4. Сборная России по пляжному футболу выиграла Московский международный кубок, обыграв «Локомотив» в финале». Бронзу взял «Спортиво Лукеньо» из Парагвая

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Сборная России по пляжному футболу выиграла Московский международный кубок, обыграв «Локомотив» в финале». Бронзу взял «Спортиво Лукеньо» из Парагвая
Сборная России по пляжному футболу выиграла Московский международный кубок.

Сборная России обыграла «Локомотив» в финале Московского международного кубка по пляжному футболу.

Турнир завершился 2 августа. Бронзовым призером стал клуб «Спортиво Лукеньо» из Парагвая.

Пляжный футбол

Московский международный кубок

Финал

Локомотив (Россия) – сборная России – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Шавьер (32) – Кошарный (9), Романов (16, 30), Аркан (19), Прудников (27).

Матч за 3-е место

Спортиво Лукеньо (Парагвай) – Коринтианс (Бразилия) – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Матч за 5-е место

Аланьяспор (Турция) – Могхавемат Голсапуш (Иран) – 2:11 (0:5, 0:3, 2:3)

Матч за 7-е место

Бетвам (Болгария) – ЦОР (Беларусь) – 5:15 (4:4, 1:4, 0:7)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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Коринтианс

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