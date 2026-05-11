«Вашингтон» может обменять первый пик драфта-2026
«Уизадрс» могут обменять свой первый пик.
Президент «Вашингтона» Майкл Уингер заявил инсайдеру Джейку Фишеру, что рассмотрит возможность обмена первого пика после того, как клуб гарантировал себе право выбора под номером 1 на драфте НБА-2026.
Уингер сказал, что это «не момент пришествия спасителя» для «Уизардс». В настоящее время прогнозируется, что первым номером драфта станет Эй Джей Дибанца.
Президент добавил, что клуб может опуститься вниз на драфте, если Уингер и генеральный менеджер Уилл Доукинс решат, что есть два или три перспективных игрока, достойных выбора.
«Юта», которая получила 2-й пик, также открыта к его обмену, по словам президента клуба Остина Эйнджа.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
Но на месте Брайсона Грэма я бы крепко задумался насчёт звонка в столицу. С одной стороны получить Бузера/Уилсона - это уже охренеть какая удача для Буллз. А с другой стороны можно попробовать предложить Вашингтону 4+15 пики, плюс пару пиков с грядущих драфтов. Дибанца практически наверняка оправдает это вложение драфт-активов.
будет вин-вин