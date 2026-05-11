«Вашингтон» может обменять первый пик драфта-2026

«Уизадрс» могут обменять свой первый пик.

Президент «Вашингтона » Майкл Уингер заявил инсайдеру Джейку Фишеру, что рассмотрит возможность обмена первого пика после того, как клуб гарантировал себе право выбора под номером 1 на драфте НБА-2026.

Уингер сказал, что это «не момент пришествия спасителя» для «Уизардс». В настоящее время прогнозируется, что первым номером драфта станет Эй Джей Дибанца.

Президент добавил, что клуб может опуститься вниз на драфте, если Уингер и генеральный менеджер Уилл Доукинс решат, что есть два или три перспективных игрока, достойных выбора.

«Юта», которая получила 2-й пик, также открыта к его обмену, по словам президента клуба Остина Эйнджа.