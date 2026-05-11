47

«Вашингтон» может обменять первый пик драфта-2026

«Уизадрс» могут обменять свой первый пик.

Президент «Вашингтона» Майкл Уингер заявил инсайдеру Джейку Фишеру, что рассмотрит возможность обмена первого пика после того, как клуб гарантировал себе право выбора под номером 1 на драфте НБА-2026.

Уингер сказал, что это «не момент пришествия спасителя» для «Уизардс». В настоящее время прогнозируется, что первым номером драфта станет Эй Джей Дибанца.

Президент добавил, что клуб может опуститься вниз на драфте, если Уингер и генеральный менеджер Уилл Доукинс решат, что есть два или три перспективных игрока, достойных выбора.

«Юта», которая получила 2-й пик, также открыта к его обмену, по словам президента клуба Остина Эйнджа.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoВашингтон
logoНБА
logoдрафт НБА
Уилл Доукинс
Майкл Уингер
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
План такой, меняем первый пик в Милуоки на Яниса, собираем большое трио. К концу сезона все ломаются и героически вылетают в плэй-ин. По моему очень эпично и по вашингтоновски. Ах да, ещё греку максималку на пять лет с вето на обмен.
Ответ RandalGraves78
План такой, меняем первый пик в Милуоки на Яниса, собираем большое трио. К концу сезона все ломаются и героически вылетают в плэй-ин. По моему очень эпично и по вашингтоновски. Ах да, ещё греку максималку на пять лет с вето на обмен.
Большое трио - это же Яннис, Танасис + еще 1 брат?
Ответ khak08
Большое трио - это же Яннис, Танасис + еще 1 брат?
Костас он, стыдно не знать легенд!
Не, эти неисправимые.
Ответ Погодите, это реально?
Не, эти неисправимые.
Да, отказаться от первого пика на сильном драфте - абсолютно глупое решение
Честно говоря, вообще не улавливаю логику Вашингтона. Им Дибанца заходит на ЛФ как родной. Если они хотят Бузера или Уилсона, то значит Дэвис там совсем плох и заканчивает карьеру, иначе смысла пикать ПФа им нет.
Но на месте Брайсона Грэма я бы крепко задумался насчёт звонка в столицу. С одной стороны получить Бузера/Уилсона - это уже охренеть какая удача для Буллз. А с другой стороны можно попробовать предложить Вашингтону 4+15 пики, плюс пару пиков с грядущих драфтов. Дибанца практически наверняка оправдает это вложение драфт-активов.
Ответ PredatorMax
Честно говоря, вообще не улавливаю логику Вашингтона. Им Дибанца заходит на ЛФ как родной. Если они хотят Бузера или Уилсона, то значит Дэвис там совсем плох и заканчивает карьеру, иначе смысла пикать ПФа им нет. Но на месте Брайсона Грэма я бы крепко задумался насчёт звонка в столицу. С одной стороны получить Бузера/Уилсона - это уже охренеть какая удача для Буллз. А с другой стороны можно попробовать предложить Вашингтону 4+15 пики, плюс пару пиков с грядущих драфтов. Дибанца практически наверняка оправдает это вложение драфт-активов.
Возможно они Питтерсона ценят выше. И хотят его ещё и с доплатой от Юты.
Ответ PredatorMax
Честно говоря, вообще не улавливаю логику Вашингтона. Им Дибанца заходит на ЛФ как родной. Если они хотят Бузера или Уилсона, то значит Дэвис там совсем плох и заканчивает карьеру, иначе смысла пикать ПФа им нет. Но на месте Брайсона Грэма я бы крепко задумался насчёт звонка в столицу. С одной стороны получить Бузера/Уилсона - это уже охренеть какая удача для Буллз. А с другой стороны можно попробовать предложить Вашингтону 4+15 пики, плюс пару пиков с грядущих драфтов. Дибанца практически наверняка оправдает это вложение драфт-активов.
Так ты YNов мнеиня спросить забыл, хотят ли они с кислыми рожами за Вашингтоны, Юты и Мемфисы играть
менеджмент Вашика на автовазе бы не затерялся
надо обменивать дончича на янга + 1 пик

будет вин-вин
Может они думают что Дибанца - чувак на уровне Рисаше?
Ответ M i G G i M
Может они думают что Дибанца - чувак на уровне Рисаше?
Ну может намекнул Дибанца, что не горит желанием за такую франшизу играть
Ответ Nikolay
Ну может намекнул Дибанца, что не горит желанием за такую франшизу играть
собеседования еще впереди, возможно еще скажет)
На Зайона надо менять и тогда Дэвис спокойно будет играть своего любимого центра 😁
Думаю это намек Эйнджу. Я тебе Дибанцу, а ты мне доплатишь драфт активами.
Ответ Ждун Демина
Думаю это намек Эйнджу. Я тебе Дибанцу, а ты мне доплатишь драфт активами.
Эйндж преподавал там, где учился гм Вашингтона и эту схему сам проворачивал. Если Вашингтон реально хочет взять Питерсона, то возьмёт и под первым пиком и Эйнджа на этом не провести.
Ответ Дэвид_Мойес
Эйндж преподавал там, где учился гм Вашингтона и эту схему сам проворачивал. Если Вашингтон реально хочет взять Питерсона, то возьмёт и под первым пиком и Эйнджа на этом не провести.
Под первым пиком они может и возьмут Питер она, только больше ничего не получат. А так и Питер он будет и компенсация за Дибанцу
На Эйтона, просто так))
А кто то Сакраменто неадекватными называет...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Дэвис после получения «Вашингтоном» первого пика: «😂😂😂»
11 мая, 07:02
Реакция Эй Джей Дибанцы на победу «Вашингтона» в лотерее драфта стала вирусной
10 мая, 20:21Видео
«Вашингтон» получил первый пик драфта НБА-2026
10 мая, 19:41
Рекомендуем
Главные новости
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
8 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
19 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
32 минуты назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
48 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
58 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем