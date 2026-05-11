Энтони Эдвардс: «После удаления Вембаньямы нам стало намного труднее»
Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметил, что удаление центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы не сделало задачу «Вулвс» легче.
«Мне кажется, после удаления стало даже труднее. Потому что, конечно, когда Вембаньяма на площадке, они – очень сильная команда, но с ним они играют гораздо медленнее, так как все строится вокруг него.
Когда его нет на площадке, начинают играть все. Как и в любой команде, где выбывает лучший игрок – все действуют свободнее, получают больше бросков, становятся увереннее. Так что, честно говоря, нам стало намного труднее», – сказал Эдвардс.
«Вулвс» одержали верх в близкой концовке и сравняли счет в серии (114:109, 2-2).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
При этом Минька, ну при всем уважении, вообще против ОКС в финале не выстоит. Нет Дивиценцо + 2 тяжелейшие серии за спиной(Денвер и САС) + фактор, ну очевидно прыгнули 2 раза подряд "выше головы". Не верю, что после этого Минька еще и что-то покажет против ОКС.