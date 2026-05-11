Энтони Эдвардс: «После удаления Вембаньямы нам стало намного труднее»

Эдвардс: После удаления Вембаньямы нам стало намного труднее.

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметил, что удаление центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы не сделало задачу «Вулвс» легче.

«Мне кажется, после удаления стало даже труднее. Потому что, конечно, когда Вембаньяма на площадке, они – очень сильная команда, но с ним они играют гораздо медленнее, так как все строится вокруг него.

Когда его нет на площадке, начинают играть все. Как и в любой команде, где выбывает лучший игрок – все действуют свободнее, получают больше бросков, становятся увереннее. Так что, честно говоря, нам стало намного труднее», – сказал Эдвардс.

«Вулвс» одержали верх в близкой концовке и сравняли счет в серии (114:109, 2-2).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Энтони Слейтера в соцсети X
Муравей такими заявлениями только раззадорит Спёрс и Вемби в частности.
И пусть раззадорит. Кто будет ОКС останавливать на Западе? Надежды(слабые) только на САС, а они вон... с Миннесотой испытывают трудности. Такие САС не конкуренты ОКС в финале Запада, так что пусть "раззадориваются".

При этом Минька, ну при всем уважении, вообще против ОКС в финале не выстоит. Нет Дивиценцо + 2 тяжелейшие серии за спиной(Денвер и САС) + фактор, ну очевидно прыгнули 2 раза подряд "выше головы". Не верю, что после этого Минька еще и что-то покажет против ОКС.
По-моему очевидно, что Оклахома заберёт второй титул подряд. Чемпионское окно для Спëрс откроется в тот момент, когда Окла будет вынуждена чистить платежку.
Энтони Эдвардс: «После удаления Вембаньямы нам стало намного труднее проиграть»
Стало так тяжело, что бегал в подтрибунку кислородом подышать
На западе все зарубы в пользу ОКС. Чем дольше длится параллельная серия, тем больше будет отдыха и времени разобрать соперника
какого ещё отдыха🤦‍♂️ там одна молодёж, куда им отдыхать
Да, повезло, что самым уверенным себя почувствовал Фокс.
