Рид об ударе локтем от Вембаньямы: «Боль – это слабость, покидающая тело, вот и все»

Центровой «Миннесоты» Наз Рид не стал развернуто высказываться об ударе локтем в область шеи, который он получил от центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы по ходу четвертой игры серии.

«Боль – это слабость, покидающая тело, вот и все», – кратко прокомментировал момент Рид.

Вембаньяму удалили из игры за этот удар, а «Вулвс» довели матч до победы – 114:109. Рид принес своей команде 15 очков (6 из 12 с игры), 9 подборов и 4 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Наза Рида
Поставлю на статус!)
Рид перед матчем фильм «Значит, война» пересмотрел, видимо)
Там герой Тома Харди такую же фразу произносит)
Ответ Илья Рамос
Рид перед матчем фильм «Значит, война» пересмотрел, видимо) Там герой Тома Харди такую же фразу произносит)
Пересидел в пацанских пабликах)
"..и вообще волки в цирке не выступают!" добавил Рид, но журналисты это почему-то не расслышали 😁
Шаолинец Вемба перепутал баскетбольную площадку с татами
Помню эту фразу из комедии "значит война"
Боль - это боль, как ее ты не назови...
Энтони Эдвардс набрал 36 очков (16 в четвертой четверти) и обеспечил «Миннесоте» победу над «Сан-Антонио»
11 мая, 05:29Видео
Виктор Вембаньяма заработал первое в карьере удаление, ударив локтем Наза Рида
11 мая, 04:28Видео
«В сердце всегда остается тренером». Грегг Попович пришел на разбор видео после первого полуфинального матча «Сперс»
9 мая, 17:54
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
7 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
18 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
31 минуту назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
47 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
57 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О'Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
