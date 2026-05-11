  • Энтони Эдвардс, потерявший маму из-за рака, о победе над «Сперс»: «Сегодня День матери, я не мог проиграть этот матч»
Энтони Эдвардс, потерявший маму из-за рака, о победе над «Сперс»: «Сегодня День матери, я не мог проиграть этот матч»

Эдвардс вспомнил о матери после победы над «Сан-Антонио».

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметил личную для него значимость победы над «Сан-Антонио» в четвертой игре (114:109).

«Сегодня День матери, так что я просто хотел выиграть ради моей мамы... Я не мог проиграть этот матч», – сказал Эдвардс.

Мать баскетболиста Иветт скончалась от рака в 2015 году, когда Энтони было 14 лет.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
жаль его. поэтому и такое особенное отношение у него было к тому мальчику, который тоже болел и подарил ему браслет.
Эдвардса принято стебать, что у него куча детей от разных женщин. Но я не знал про такую трагедию в его жизни. После этого как то стебать его не хочется
Ответ Insamo217
Эдвардса принято стебать, что у него куча детей от разных женщин. Но я не знал про такую трагедию в его жизни. После этого как то стебать его не хочется
Тоже не знал. Теперь многое стало понятно, он ищет образ матери в этих женщинах подсознательно. Очень глубокая травма
Ответ Insamo217
Эдвардса принято стебать, что у него куча детей от разных женщин. Но я не знал про такую трагедию в его жизни. После этого как то стебать его не хочется
Да, потерять маму в 14 лет, это горе. Мне 36,и мама и папа дай бог, будут еще долго в этом мире
Теперь понятно почему он приумножает количество матерей на земле, не все герои носят плащи, в смысле презервативы
