Энтони Эдвардс, потерявший маму из-за рака, о победе над «Сперс»: «Сегодня День матери, я не мог проиграть этот матч»

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметил личную для него значимость победы над «Сан-Антонио» в четвертой игре (114:109).

«Сегодня День матери, так что я просто хотел выиграть ради моей мамы... Я не мог проиграть этот матч», – сказал Эдвардс.

Мать баскетболиста Иветт скончалась от рака в 2015 году, когда Энтони было 14 лет.