Шон Маркс о падении «Нетс» до 6-го пика: «У нас будут действительно хорошие варианты независимо от того, выбираем ли мы первыми или десятыми»
Маркс прокомментировал результаты лотереи драфта.
Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс сообщил, что клуб был готов к любому исходу лотереи драфта. «Нетс» закончили сезон с третьим худшим результатом в лиге и имели самый высокий из возможных шанс на первый пик, но опустились до шестого.
«У нас будут действительно хорошие варианты, независимо от того, выбираем ли мы первыми или десятыми. Учитывая множество активов, которые у нас есть на этом драфте, и множество будущих активов, мы продолжим строить эту команду, которой, я надеюсь, мы сможем по-настоящему гордиться», – сказал Маркс.
В самом худшем сценарии «Бруклин» мог опуститься до 7-го пика. На драфте-2026 команде также принадлежат 33-й и 43-й выборы.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Честно говоря непонятно , что теперь делать Бруклину на драфте. Они и так взяли на прошлом 4 защитников, трем из которых нужен мяч, а на 5-8 местах в моках сплошь разыгрывающие. Брать ещё одного? Брать кого-то другого, кто сильно ниже 6 места в моках, пытаться подняться?
Сбагрить Сарафа и Пауэлла, взять условного Флемингса
Вполне можно и нужно брать АЗ, например Брауна. Набора очков команде очень не хватает, а Портера, вероятно, обменяют.
Пусть берут Рида из UCONа и будет им счастье.Тем более он котируется НАМНОГО ниже.
Не везет сетям конечно,но с другой стороны глубина активов есть,место под потолком тоже.Перстройка продолжается.
Лучшие активы Бруклина не защищённые пики Нью-Йорка 2031 и Денвера 2032. Перестройка может очень затянуться. Особенно с новыми правилами.
