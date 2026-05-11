Шон Маркс о падении «Нетс» до 6-го пика: «У нас будут действительно хорошие варианты независимо от того, выбираем ли мы первыми или десятыми»

Маркс прокомментировал результаты лотереи драфта.

Генеральный менеджер «Бруклина » Шон Маркс сообщил, что клуб был готов к любому исходу лотереи драфта. «Нетс» закончили сезон с третьим худшим результатом в лиге и имели самый высокий из возможных шанс на первый пик, но опустились до шестого.

«У нас будут действительно хорошие варианты, независимо от того, выбираем ли мы первыми или десятыми. Учитывая множество активов, которые у нас есть на этом драфте, и множество будущих активов, мы продолжим строить эту команду, которой, я надеюсь, мы сможем по-настоящему гордиться», – сказал Маркс.

В самом худшем сценарии «Бруклин» мог опуститься до 7-го пика. На драфте-2026 команде также принадлежат 33-й и 43-й выборы.