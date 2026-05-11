Энтони Дэвис после получения «Вашингтоном» первого пика: «😂😂😂»

Звездный форвард «Вашингтона» Энтони Дэвис отреагировал на победу команду в лотерее драфта НБА 2026 года.

«😂😂😂», – запостил форвард.

«Новый Орлеан» (2019) и «Даллас» (2025) также получали первые пики, имея в составе Дэвиса.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Энтони Дэвиса
Вот кого Индиане надо было выменивать,
Самый запиканный игрок НБА
Все совпадения случайны)
Трепещи Восток !!!
Буллетс придут за вами !!!😂😂😂
Еще бы ему не радоваться, спокойно ливнет теперь от этих вечно-перспективных
Там Фишер пишет что Вашингтон готов рассмотреть предложения по обмену пика (спуститься пониже), надеюсь Грэм уже им звонит. 4+15 пики на этом драфте + пик 27-го года, газ!
4+15 вполне хватит.Не хватит есть еще 2 выбора во втором у нас на этом шикарном драфте.
