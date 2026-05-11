Энтони Дэвис после получения «Вашингтоном» первого пика: «😂😂😂»

Дэвис после получения «Вашингтоном» первого пика: 😂😂😂.

Звездный форвард «Вашингтона » Энтони Дэвис отреагировал на победу команду в лотерее драфта НБА 2026 года.

«Новый Орлеан» (2019) и «Даллас» (2025) также получали первые пики, имея в составе Дэвиса.