Энтони Дэвис после получения «Вашингтоном» первого пика: «😂😂😂»
Дэвис после получения «Вашингтоном» первого пика: 😂😂😂.
Звездный форвард «Вашингтона» Энтони Дэвис отреагировал на победу команду в лотерее драфта НБА 2026 года.
«😂😂😂», – запостил форвард.
«Новый Орлеан» (2019) и «Даллас» (2025) также получали первые пики, имея в составе Дэвиса.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Энтони Дэвиса
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Буллетс придут за вами !!!😂😂😂