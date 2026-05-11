Джоэл Эмбиид после 0-4 в серии: «Я знаю, что мы проиграли, но для меня этот сезон стал успехом»

Эмбиид: Знаю, что мы проиграли, но для меня этот сезон стал успехом.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отметил светлую сторону после вылета со счетом 0-4 от «Нью-Йорка».

«Я знаю, что мы проиграли. Понимаю, что такой настрой неправильный, но для меня этот год стал успехом. Я начинал сезон, не зная, в каком положении окажусь, смогу ли вообще играть, учитывая состояние колена в последние несколько лет.

Просто надеялся на лучшее, и мне кажется, что мы наконец разобрались с коленом. Оно больше не доставляет проблем», – сказал центровой.

Сезоном ранее Эмбиид отыграл всего 19 матчей и прошел через артроскопическую операцию на левом колене. В прошедшей регулярке он боролся с травмами голеностопа, бедра и косых мышц живота, поучаствовав в 38 играх. В начале апреля центровой перенес экстренную аппендэктомию.