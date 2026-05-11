16

Джоэл Эмбиид после 0-4 в серии: «Я знаю, что мы проиграли, но для меня этот сезон стал успехом»

Эмбиид: Знаю, что мы проиграли, но для меня этот сезон стал успехом.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отметил светлую сторону после вылета со счетом 0-4 от «Нью-Йорка».

«Я знаю, что мы проиграли. Понимаю, что такой настрой неправильный, но для меня этот год стал успехом. Я начинал сезон, не зная, в каком положении окажусь, смогу ли вообще играть, учитывая состояние колена в последние несколько лет. 

Просто надеялся на лучшее, и мне кажется, что мы наконец разобрались с коленом. Оно больше не доставляет проблем», – сказал центровой.

Сезоном ранее Эмбиид отыграл всего 19 матчей и прошел через артроскопическую операцию на левом колене. В прошедшей регулярке он боролся с травмами голеностопа, бедра и косых мышц живота, поучаствовав в 38 играх. В начале апреля центровой перенес экстренную аппендэктомию.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoФиладельфия
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он ещё и довольный сезоном. А ничего что НИКС проиграли так безвольно, ещё 2 года назад была упорная битва. И какие же перспективы есть с Эмбиидом у этой команды? Платежка забита во многом из-за его контракта и Джорджа. Убре трудно будет сохранить. Граймс уйдёт 100%. Команда через год сильней не станет, а он с Джорджем станут ещё старее. Загнали сами себя в угол горе менеджеры.
Ответ evgen98
Он ещё и довольный сезоном. А ничего что НИКС проиграли так безвольно, ещё 2 года назад была упорная битва. И какие же перспективы есть с Эмбиидом у этой команды? Платежка забита во многом из-за его контракта и Джорджа. Убре трудно будет сохранить. Граймс уйдёт 100%. Команда через год сильней не станет, а он с Джорджем станут ещё старее. Загнали сами себя в угол горе менеджеры.
Ну, это не вина Эмбиида, что Мори идиот.
Мне кажется , мы тут все, когда было продление, у виска крутили сидели, потому что это безумие.

Я твои чувства прекрасно понимаю, но и его по-человечески понять могу, наверное, в каждом аспекте.

Кроме того, именно с игровой точки зрения, мне кажется Эмбиид выдал вообще всё, что мог.
На деле, я бы больше всего вопросов задавал Макси и Мори. Набор, который у Филы, выдал всё, что мог за плей-офф в основном, но не Макси.

Макси был никакой, от него не было особой опасности, а два сезона назад он был прям головной болью.
Эджкомб детёныш ещё, ждать от него большего не стоило.

Все остальные, вроде бы, сделали, что могли и насколько могли.
А Мори просто ваш убийца.
Никс просто гораздо шире (я вообще не понимаю, про какое отсутствие скамейки у Никс люди тут всё время писали. Со здоровым Оу Джи скамейка - Дюс, Митч, Альварадо, Лэндри, Кларксон. У кого она тогда есть, кроме Оклы), даже в первых тяжёлых матчах это полностью перевесило.
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Ну, это не вина Эмбиида, что Мори идиот. Мне кажется , мы тут все, когда было продление, у виска крутили сидели, потому что это безумие. Я твои чувства прекрасно понимаю, но и его по-человечески понять могу, наверное, в каждом аспекте. Кроме того, именно с игровой точки зрения, мне кажется Эмбиид выдал вообще всё, что мог. На деле, я бы больше всего вопросов задавал Макси и Мори. Набор, который у Филы, выдал всё, что мог за плей-офф в основном, но не Макси. Макси был никакой, от него не было особой опасности, а два сезона назад он был прям головной болью. Эджкомб детёныш ещё, ждать от него большего не стоило. Все остальные, вроде бы, сделали, что могли и насколько могли. А Мори просто ваш убийца. Никс просто гораздо шире (я вообще не понимаю, про какое отсутствие скамейки у Никс люди тут всё время писали. Со здоровым Оу Джи скамейка - Дюс, Митч, Альварадо, Лэндри, Кларксон. У кого она тогда есть, кроме Оклы), даже в первых тяжёлых матчах это полностью перевесило.
Тайриз всё таки затащил 7-ю игру с Бостоном в концовке. Я бы на него сильно батон не крошил. Это игрок определенных навыков (самый быстрый в НБА, я считаю, еще и с броском), никакой он не разыгрывающий конечно, ему нужно было найти правильную роль - Нерс этого не сделал.

Ну а Мори это походу проект лиги, большая волна пиара, еще когда он был в Хьюстоне, а ведь уже тогда он менял Криса Пола на Вестбрука и реально ждал усиления. Если по фактам смотреть, ничего особенного не сделал, чемпионский состав не собирал. В Филадельфии в актив можно занести лишь обмен Симмонса на Хардена, но затем кидок бороды был очень некрасивым. Ну и вот эта затея - приглашение Пола Джорджа - целиком вина Мори. Куда ты столько бабла вкидываешь в 35-летнего, больного ветерана. Они просто наелись игрой в баскетбол уже в серии с Бостоном, который чудом прошли, и оказались в роли мальчиков для битья с Никс. Сдохли. сникли, вообще лучше бы не выходили. Позор.
получать больше всех и работать меньше всех-учитесь дети у джоэла
Ответ sonny91
получать больше всех и работать меньше всех-учитесь дети у джоэла
Да он не работает меньше всех.
Он работает буквально на максимум из того, что позволяет его тело.

Во вчерашнем даже матче - линейка в атаке безумная, просто Никс было плевать на это.

Не каждый обладает здоровьем Леброна.
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Да он не работает меньше всех. Он работает буквально на максимум из того, что позволяет его тело. Во вчерашнем даже матче - линейка в атаке безумная, просто Никс было плевать на это. Не каждый обладает здоровьем Леброна.
Да он сам себя калечит. Так рисует фолы, что постоянно свою тушу об паркет роняет
процесс кучно пошел
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Митчелл Робинсон воткнул сверху через Джоэла Эмбиида
9 мая, 06:40Видео
Джоэл Эмбиид о судействе: «Никс» исполнили 32 штрафных, у нас было 16. Видимо, когда «Нью-Йорк» выигрывает – это хорошо»
9 мая, 05:40
Джейлен Браун: «В плей-офф в атаке меня наказывали за движение, которое я делал весь сезон, которым пользуется вся лига»
7 мая, 08:55
Рекомендуем
Главные новости
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
7 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
18 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
31 минуту назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
47 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
57 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем