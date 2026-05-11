Джоэл Эмбиид после 0-4 в серии: «Я знаю, что мы проиграли, но для меня этот сезон стал успехом»
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отметил светлую сторону после вылета со счетом 0-4 от «Нью-Йорка».
«Я знаю, что мы проиграли. Понимаю, что такой настрой неправильный, но для меня этот год стал успехом. Я начинал сезон, не зная, в каком положении окажусь, смогу ли вообще играть, учитывая состояние колена в последние несколько лет.
Просто надеялся на лучшее, и мне кажется, что мы наконец разобрались с коленом. Оно больше не доставляет проблем», – сказал центровой.
Сезоном ранее Эмбиид отыграл всего 19 матчей и прошел через артроскопическую операцию на левом колене. В прошедшей регулярке он боролся с травмами голеностопа, бедра и косых мышц живота, поучаствовав в 38 играх. В начале апреля центровой перенес экстренную аппендэктомию.
Мне кажется , мы тут все, когда было продление, у виска крутили сидели, потому что это безумие.
Я твои чувства прекрасно понимаю, но и его по-человечески понять могу, наверное, в каждом аспекте.
Кроме того, именно с игровой точки зрения, мне кажется Эмбиид выдал вообще всё, что мог.
На деле, я бы больше всего вопросов задавал Макси и Мори. Набор, который у Филы, выдал всё, что мог за плей-офф в основном, но не Макси.
Макси был никакой, от него не было особой опасности, а два сезона назад он был прям головной болью.
Эджкомб детёныш ещё, ждать от него большего не стоило.
Все остальные, вроде бы, сделали, что могли и насколько могли.
А Мори просто ваш убийца.
Никс просто гораздо шире (я вообще не понимаю, про какое отсутствие скамейки у Никс люди тут всё время писали. Со здоровым Оу Джи скамейка - Дюс, Митч, Альварадо, Лэндри, Кларксон. У кого она тогда есть, кроме Оклы), даже в первых тяжёлых матчах это полностью перевесило.
Ну а Мори это походу проект лиги, большая волна пиара, еще когда он был в Хьюстоне, а ведь уже тогда он менял Криса Пола на Вестбрука и реально ждал усиления. Если по фактам смотреть, ничего особенного не сделал, чемпионский состав не собирал. В Филадельфии в актив можно занести лишь обмен Симмонса на Хардена, но затем кидок бороды был очень некрасивым. Ну и вот эта затея - приглашение Пола Джорджа - целиком вина Мори. Куда ты столько бабла вкидываешь в 35-летнего, больного ветерана. Они просто наелись игрой в баскетбол уже в серии с Бостоном, который чудом прошли, и оказались в роли мальчиков для битья с Никс. Сдохли. сникли, вообще лучше бы не выходили. Позор.
Он работает буквально на максимум из того, что позволяет его тело.
Во вчерашнем даже матче - линейка в атаке безумная, просто Никс было плевать на это.
Не каждый обладает здоровьем Леброна.