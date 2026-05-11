21

Джоэл Эмбиид о будущем «Филадельфии»: «Сам не знаю, буду ли я здесь»

Эмбиид о будущем «Филадельфии»: Я даже не знаю, буду ли я здесь.

Звездный центровой Джоэл Эмбиид, говоря о будущем «Филадельфии» в следующем сезоне, сообщил, что не знает, кто окажется в составе «Сиксерс».

«Сам не знаю, буду ли я здесь. Будь что будет», – сказал центровой.

За следующий год Эмбиид получит 58 млн долларов, его контракт действует до сезона-2028/29 (опция игрока).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джоэла Эмбиида
logoФиладельфия
logoНБА
logoДжоэл Эмбиид
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
жаль всех игроков за последние годы кто просрал карьеру в этой проклятой убогой франшизе с мусорными фанами, которые продают свои билеты в домашних матчах плэй офф, позорище
Ответ trueway
жаль всех игроков за последние годы кто просрал карьеру в этой проклятой убогой франшизе с мусорными фанами, которые продают свои билеты в домашних матчах плэй офф, позорище
Ладно тебе, во-первых жалеть здоровенных бугаев - долларовых миллионеров ну точно не стоит) во-вторых есть франшизы и похуже (Мемфис, Вашик, Шарлотт, НОЛ, Сакраменто). В-третьих даже фанаты великой футбольной Барселоны зашкварились продажей билетов и абиков, чего уж взять с филадельфийцев
Ответ trueway
жаль всех игроков за последние годы кто просрал карьеру в этой проклятой убогой франшизе с мусорными фанами, которые продают свои билеты в домашних матчах плэй офф, позорище
Я вот чего не пойму, так это реальное отношение к болельщикам НБА как к фанатам, я не знаю, клубов АПЛ.

Да там шоу-развлекалово всю игру, практически не увидишь грустных лиц во время матча вне зависимости от результата, если это не финал, который проиграли.

Все пляшут, поют, 600 перерывов - 605 развлекательных мероприятий.

Кроме того, на перепродажах этих билетов неплохо поднимают, какой бы Эмбиид не рассказывал, что он денег даст всем нуждающимся - не даст, просто в прессу пёрнет.
я хз какие чудеса шаманизма нужно проявить филадельфии, чтобы слить эмбиида, не въеб_ть на эту операцию все драфт активы и чтобы он в платежке висеть не остался мертвым грузом...
Ответ TZZRT
я хз какие чудеса шаманизма нужно проявить филадельфии, чтобы слить эмбиида, не въеб_ть на эту операцию все драфт активы и чтобы он в платежке висеть не остался мертвым грузом...
Обменять на Дэвиса, Морэнта, Пула 😁
Ответ TZZRT
я хз какие чудеса шаманизма нужно проявить филадельфии, чтобы слить эмбиида, не въеб_ть на эту операцию все драфт активы и чтобы он в платежке висеть не остался мертвым грузом...
Ну так-то условный Бруклин легко может взять его контракт себе на передержку за пару разумных пиков.
Должен благодарить франшизу, которая решила строиться вокруг этого хрустального товарища, назвав это "Процессом" и просрав 10 лет развития на это.
Ответ zippa
Должен благодарить франшизу, которая решила строиться вокруг этого хрустального товарища, назвав это "Процессом" и просрав 10 лет развития на это.
а Джалил Окафор, Бен Симмонс, Маркел Фульц и другие бисты?
То ли НЙ очень сильный, то ли Бостон был очень слабый, то ли Фила просто выдохлась, но 2-ой раунд полный провал. Ожидалось, что Фила поборется и 1-2 игры возьмет, а не вылетит свипом, при этом из 4 игр, в двух был полный вынос и лишь в остальных двух была хоть какая-то игра.

И по итогу, если после первого раунда слышалось мнение, что "сезон для 76 удачный и успешный", то у меня все-таки вопрос в этой успешности в плане будущего у этого клуба. Трио Эмбиид-Макси-Джордж - это не то, что позволит тебе идти за высокими местами в ПО.
- Эмбиид очень крутой и если бы обладал железным здоровьем - был бы одним из самых сильных, разносторонних и фундаментальных центровых 21-го века, вокруг которого можно было бы строиться, но это все несбыточные мечты, которые никогда не окажутся реальностью. Эмбиид с каждым годом будет сдавать еще сильнее из-за возраста и вероятно даже еще больше "лечиться", а не играть. При этом он нормально играл в этом ПО, учитывая все проблемы. В последней игре к нему ноль вопросов, 24 очка и 8 из 8 с игры, это очень неплохо для мужика, который вообще не передвигается по паркету, но никогда не знаешь, будет ли он играть, и даже если он играет, любой контакт - он уже сразу в зоне риска, в защите не успевает зачастую...
- Макси нормальная 2-3 звезда команды(лучше третья, в идеале), но это не франчайз-суперстар игрок, который должен быть единоличным лидером команды-контендера. В серии с НЙ сидел тише воды и ниже травы со своими 16% трех или около того.
- Джордж вообще красавчик, в свои 36 лет неплохо этот ПО провел. Но 36 лет + богатая история травм, ну такой игрок на роль "третьей звезды" уже не самый хороший вариант, при этом с каждым сезоном, если он продолжит играть, он будет сдавать очень сильно.

В итоге в идеале, если бы Джорджу было не 36 лет, а 28-30, а Эмбиид был бы хотя бы на 100% здоровый, мог играть на полную и не бояться получить травму на "любом ровном месте" - это была бы команда контендер безоговорочный. На практике, если убрать "если бы да кабы" и несбыточные моменты, то данное трио - это "изжившее себя" основа. Нужно где-то найти франчайза-суперстара(вопрос где и как?), который в паре с Макси + прогрессирующим Эджкомбом будут олицетворять будущее 76. Но как сбросить контракты действующие и кому они нужны? Ну и Филы еще мусорная скамейка, так может кажется на фоне очень глубокого Нью-Йорка, но у Филы просто почти нет усиления с бенча.

По итогу, тот, ну просто отвратительный танкинг от Филы, которая просто подряд сливала сезоны и даже не скрывала этого, и в ростере которой лучшими игроками когда-то был Алексей Швед и Роберт Ковингтон, а остальные вообще игроки уровня "чемпионата Тайваня", а не уровня НБА, и вот весь этого PROCESS по итогу привел вроде бы к нужному игроку(Эмбиид), но неповезло, что он оказался хрусталем и по сути все эти годы с Эмбиидом, это тщетная надежда на то, что он когда-то будет здоров и покажет в ПО, но показать прямо на долгой дистанции от раунда к раунду ему не под силу.
Куда ты денешься с подводной лодки)
В гсв, ты там как влитой будешь на койке лежать между батлером и порзингисом!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид после 0-4 в серии: «Я знаю, что мы проиграли, но для меня этот сезон стал успехом»
11 мая, 06:02
«Нью-Йорк» повторил рекорд плей-офф НБА по трехочковым за матч и второй сезон подряд прошел в финал Востока
11 мая, 05:00
Пол Джордж о 0-3 в серии: «Черт, надо выиграть матч»
9 мая, 07:23
Рекомендуем
Главные новости
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
7 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
18 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
31 минуту назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
47 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
57 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем