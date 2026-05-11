Джоэл Эмбиид о будущем «Филадельфии»: «Сам не знаю, буду ли я здесь»

Эмбиид о будущем «Филадельфии»: Я даже не знаю, буду ли я здесь.

Звездный центровой Джоэл Эмбиид , говоря о будущем «Филадельфии» в следующем сезоне, сообщил, что не знает, кто окажется в составе «Сиксерс».

«Сам не знаю, буду ли я здесь. Будь что будет», – сказал центровой.

За следующий год Эмбиид получит 58 млн долларов, его контракт действует до сезона-2028/29 (опция игрока).