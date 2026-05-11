Джоэл Эмбиид о будущем «Филадельфии»: «Сам не знаю, буду ли я здесь»
Звездный центровой Джоэл Эмбиид, говоря о будущем «Филадельфии» в следующем сезоне, сообщил, что не знает, кто окажется в составе «Сиксерс».
«Сам не знаю, буду ли я здесь. Будь что будет», – сказал центровой.
За следующий год Эмбиид получит 58 млн долларов, его контракт действует до сезона-2028/29 (опция игрока).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джоэла Эмбиида
Да там шоу-развлекалово всю игру, практически не увидишь грустных лиц во время матча вне зависимости от результата, если это не финал, который проиграли.
Все пляшут, поют, 600 перерывов - 605 развлекательных мероприятий.
Кроме того, на перепродажах этих билетов неплохо поднимают, какой бы Эмбиид не рассказывал, что он денег даст всем нуждающимся - не даст, просто в прессу пёрнет.
И по итогу, если после первого раунда слышалось мнение, что "сезон для 76 удачный и успешный", то у меня все-таки вопрос в этой успешности в плане будущего у этого клуба. Трио Эмбиид-Макси-Джордж - это не то, что позволит тебе идти за высокими местами в ПО.
- Эмбиид очень крутой и если бы обладал железным здоровьем - был бы одним из самых сильных, разносторонних и фундаментальных центровых 21-го века, вокруг которого можно было бы строиться, но это все несбыточные мечты, которые никогда не окажутся реальностью. Эмбиид с каждым годом будет сдавать еще сильнее из-за возраста и вероятно даже еще больше "лечиться", а не играть. При этом он нормально играл в этом ПО, учитывая все проблемы. В последней игре к нему ноль вопросов, 24 очка и 8 из 8 с игры, это очень неплохо для мужика, который вообще не передвигается по паркету, но никогда не знаешь, будет ли он играть, и даже если он играет, любой контакт - он уже сразу в зоне риска, в защите не успевает зачастую...
- Макси нормальная 2-3 звезда команды(лучше третья, в идеале), но это не франчайз-суперстар игрок, который должен быть единоличным лидером команды-контендера. В серии с НЙ сидел тише воды и ниже травы со своими 16% трех или около того.
- Джордж вообще красавчик, в свои 36 лет неплохо этот ПО провел. Но 36 лет + богатая история травм, ну такой игрок на роль "третьей звезды" уже не самый хороший вариант, при этом с каждым сезоном, если он продолжит играть, он будет сдавать очень сильно.
В итоге в идеале, если бы Джорджу было не 36 лет, а 28-30, а Эмбиид был бы хотя бы на 100% здоровый, мог играть на полную и не бояться получить травму на "любом ровном месте" - это была бы команда контендер безоговорочный. На практике, если убрать "если бы да кабы" и несбыточные моменты, то данное трио - это "изжившее себя" основа. Нужно где-то найти франчайза-суперстара(вопрос где и как?), который в паре с Макси + прогрессирующим Эджкомбом будут олицетворять будущее 76. Но как сбросить контракты действующие и кому они нужны? Ну и Филы еще мусорная скамейка, так может кажется на фоне очень глубокого Нью-Йорка, но у Филы просто почти нет усиления с бенча.
По итогу, тот, ну просто отвратительный танкинг от Филы, которая просто подряд сливала сезоны и даже не скрывала этого, и в ростере которой лучшими игроками когда-то был Алексей Швед и Роберт Ковингтон, а остальные вообще игроки уровня "чемпионата Тайваня", а не уровня НБА, и вот весь этого PROCESS по итогу привел вроде бы к нужному игроку(Эмбиид), но неповезло, что он оказался хрусталем и по сути все эти годы с Эмбиидом, это тщетная надежда на то, что он когда-то будет здоров и покажет в ПО, но показать прямо на долгой дистанции от раунда к раунду ему не под силу.