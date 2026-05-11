Энтони Эдвардс набрал 36 очков (16 в четвертой четверти) и обеспечил «Миннесоте» победу над «Сан-Антонио»

Эдвардс помог «Вулвс» победить «Сперс», набрав 36 очков.

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком четвертого матча против «Сан-Антонио », набрав 36 очков (16 в четвертой четверти).

За 40 минут на паркете 24-летний защитник попал 13 из 22 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 7 из 8 штрафных, добавив к этому 6 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

«Вулвс» справились со «Сперс», которые потеряли Виктора Вембаньяму по ходу матча из-за удаления, и сравняли счет в серии (114:109, 2-2).