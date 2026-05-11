  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Эдвардс набрал 36 очков (16 в четвертой четверти) и обеспечил «Миннесоте» победу над «Сан-Антонио»
Видео
10

Энтони Эдвардс набрал 36 очков (16 в четвертой четверти) и обеспечил «Миннесоте» победу над «Сан-Антонио»

Эдвардс помог «Вулвс» победить «Сперс», набрав 36 очков.

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком четвертого матча против «Сан-Антонио», набрав 36 очков (16 в четвертой четверти).

За 40 минут на паркете 24-летний защитник попал 13 из 22 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 7 из 8 штрафных, добавив к этому 6 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

«Вулвс» справились со «Сперс», которые потеряли Виктора Вембаньяму по ходу матча из-за удаления, и сравняли счет в серии (114:109, 2-2).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoМиннесота
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoСан-Антонио
logoЭнтони Эдвардс
logoБаскетбол - видео
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будто и не было никакого вывиха колена.
Железный волчара💪🏼
Ответ Jazzzz
Будто и не было никакого вывиха колена. Железный волчара💪🏼
Удивление и восхищение )
Ответ Jazzzz
Будто и не было никакого вывиха колена. Железный волчара💪🏼
Чтобы было бы, если все его три ноги были здоровыми?
Вот ситуации на самом деле похожие.
В игре против Денвера, когда волки потеряли и Дивинченцо и Макдениэлса – Денвер не смог дожать Волков и проиграл.

Тут же наоборот – лидера потерял оппонент Миннесоты. И матч складывался даже без Вемби плохо для Миннесоты. Минус 8 за 7 минут до конца. Но опять же на характере и на позорном Фоксе (лисы боятся волков) вывезли матч. Красавцы, волки! Аууу!
Удаление Вембы конечно помогло волкам, а так не факт, что затащили бы игру. Муравей топ тут и говорить нечего.
Потенциал - запредельный у парня. Независим от судей, системы - онли менталка и здоровье мешают. Менталку надо поправлять грамотным наставником, здоровье - подходом уровня Леброна к делу.
По хайлайтам ощущение, что чел сдерживает себя, такие аккуратные лэйапы и бросочки. Даже данк в отрыве простенький. И правильно делает, после травмы все таки, да и в целом.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма заработал первое в карьере удаление, ударив локтем Наза Рида
11 мая, 04:28Видео
Энтони Эдвардс о большом количестве «драйв-н-киков»: «У них на паркете парень ростом 230, в «краске» он вездесущ»
9 мая, 09:43
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
7 мая, 18:46
Рекомендуем
Главные новости
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
7 минут назадВидео
Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
18 минут назад
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
31 минуту назад
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
47 минут назадВидео
Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
57 минут назад
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
сегодня, 07:59
Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
сегодня, 07:28Видео
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» во втором матче серии
сегодня, 06:58
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
сегодня, 06:48Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 1/4 финала. АЕК начнет серию с «Арисом»
сегодня, 07:10
ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Баскония» встретится с «Мурсией» и другие матчи
сегодня, 07:06
Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году
сегодня, 06:30
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
сегодня, 05:53
Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
сегодня, 05:21
Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»
вчера, 20:37
ACB. «Барселона» выиграла у «Гранады», «Бреоган» уверенно обыграл «Форса Льейду»
вчера, 19:40
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
вчера, 18:47
Чемпионат Турции. «Бешикташ» взял верх над «Фенербахче»
вчера, 18:21
«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года
вчера, 16:59
Рекомендуем