Энтони Эдвардс набрал 36 очков (16 в четвертой четверти) и обеспечил «Миннесоте» победу над «Сан-Антонио»
Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком четвертого матча против «Сан-Антонио», набрав 36 очков (16 в четвертой четверти).
За 40 минут на паркете 24-летний защитник попал 13 из 22 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 7 из 8 штрафных, добавив к этому 6 подборов, 2 передачи и 1 перехват.
«Вулвс» справились со «Сперс», которые потеряли Виктора Вембаньяму по ходу матча из-за удаления, и сравняли счет в серии (114:109, 2-2).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Железный волчара💪🏼
В игре против Денвера, когда волки потеряли и Дивинченцо и Макдениэлса – Денвер не смог дожать Волков и проиграл.
Тут же наоборот – лидера потерял оппонент Миннесоты. И матч складывался даже без Вемби плохо для Миннесоты. Минус 8 за 7 минут до конца. Но опять же на характере и на позорном Фоксе (лисы боятся волков) вывезли матч. Красавцы, волки! Аууу!