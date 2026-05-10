ACB. «Баскония» на выезде победила «Валенсию», «Реал» дома проиграл «Бреогану» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Валенсия» дома уступила «Басконии», «Бреоган» впервые за 24 года одержал выездную победу над «Реалом». Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 26-4, Мурсия – 22-8, Валенсия – 21-9, Барселона –21-9, Баскония – 21-9, Тенерифе – 17-12, Ховентуд – 17-11, Уникаха – 16-13, Бильбао – 16-14, Жирона – 13-17, Бреоган – 13-17, Манреса – 12-18, Форса Льейда – 11-19, Сан-Пабло Бургос – 9-21, Гран-Канария – 9-21, Сарагоса – 9-21, Андорра – 9-21, Гранада – 6-24. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.