НБА. Второй раунд плей-офф. 36 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио» и сравнять счет в серии (2-2), «Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» и прошел в финал Востока
10-11 мая прошли два матча серий второго раунда плей-офф НБА.
«Нью-Йорк» одержал разгромную победу над «Филадельфией» и вышел в финал Восточной конференции.
«Миннесота» сравняла счет в серии против «Сан-Антонио», лидер «Вулвс» Энтони Эдвардс отметился 36 очками (13 из 22 с игры, 3 из 5 трехочковых, 7 из 8 штрафных).
Второй раунд
«Нью-Йорк» выиграл серию – 4-0.
В серии ничья – 2-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
306 комментариев
Не удивительно, что НЙ так доминирует в серии, учитывая 4 домашних матча из 4
Сегодня матч жизни для Волков. Домашняя арена, характер и возможно какие-то новые заготовки Финча (верю в него) дают небольшой шанс сравнять серию против долговязого. За Волков! Ауууу!
Сори, волки, но топлю за Шпор. Хочется посмотреть, будут ли они криптонитом Оклы, как и в регулярке
В целом финалы видятся сас-окла, детройт-нй. И в большом финале как-будто детройт с кем-то из первой пары. Но только САС может дать бой окле
Индиана дотанковалась
прикольно, как Макбрайт бросает 3-ху и трибуны в филадельфии гудят, а когда попадает (3 раза подряд)Ю трибуны взрываются ))) там реально половина болельщиков Никс на трибунах!!
Да веселуха угарная эта, первый раз такое вижу-слышу такое 😄 причём не понял почему на Майкбрайде именно начали укать
Нью-Йоркские фаны так традиционно на его трешках протяжно скандируют Дьюююс
Возьми Дэвиса в команду, получи топ-1 пик в подарок.
Это очень хорошо)
Любой обмен Дэвиса приносил 1-й пик). Сперва, пока он был ликвидом, 1-й пик получила отдавшая его команда (НО), а потом принимающие (Даллас и Вашик)😀
Гобер и Эдвардс тащат Миньку. Ну характер у этих ребят имеется, да
Никс по идее должны и Пистонз/Кавс в финале Востока не замечать - с колоссальным запасом идут
Вряд ли. В том году НЙ помогли судьи в серии с Детройтом, в этой регулярке летели без шансов. НЙ повезло с соперниками в первых двух раундах. Атланта и Фила - это не защитные команды и не способны остановить нападение Никс. Детрой показывал, что может. А в атаке Детройту есть через кого играть, Брансон и Таунс на месте. Не надо переоценивать НЙ, слишком пока хорошо у них всё сложилось с сеткой.
Понятно почему Фила проиграла. Просто играть в 4-х матчах подряд в гостях тяжеловато.
