НБА. Второй раунд плей-офф. 36 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио» и сравнять счет в серии (2-2), «Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» и прошел в финал Востока

10-11 мая прошли два матча серий второго раунда плей-офф НБА.

«Нью-Йорк» одержал разгромную победу над «Филадельфией» и вышел в финал Восточной конференции.

«Миннесота» сравняла счет в серии против «Сан-Антонио», лидер «Вулвс» Энтони Эдвардс отметился 36 очками (13 из 22 с игры, 3 из 5 трехочковых, 7 из 8 штрафных).

«Нью-Йорк » выиграл серию – 4-0.

В серии ничья – 2-2.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.