Айо Досунму ногой спас «Вулвс» от потери при «+3» за 13 секунд до конца

Досунму поймал критически важную передачу.

Защитник «Миннесоты» Айо Досунму смог сохранить мяч в критически важный момент клатча четвертой игры против «Сан-Антонио ».

При «+3» за 13 секунд до конца на Досунму пошла длинная передача, которую он смог выловить с помощью ноги, сохранив мяч.

«Вулвс» довели матч до победы (114:109, 2-2). В активе Досунму 10 очков (3 из 12 с игры), 5 подборов и 3 передачи.