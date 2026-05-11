Айо Досунму ногой спас «Вулвс» от потери при «+3» за 13 секунд до конца

Досунму поймал критически важную передачу.

Защитник «Миннесоты» Айо Досунму смог сохранить мяч в критически важный момент клатча четвертой игры против «Сан-Антонио».

При «+3» за 13 секунд до конца на Досунму пошла длинная передача, которую он смог выловить с помощью ноги, сохранив мяч.

«Вулвс» довели матч до победы (114:109, 2-2). В активе Досунму 10 очков (3 из 12 с игры), 5 подборов и 3 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Чистая случайность конечно, но как вовремя. Какой же стил Миннесота с ним сделала и отдала за него бесполезного Дилингема
Ответ Insamo217
Отличное усиление для команды. Полезный игрок на хорошем контракте.
Ответ Insamo217
На самом деле если захотеть – то можно и фол Фоксу найти. Человек двигался назад и без контакта в мяч заехал в тело Айо)

Вообще, спасибо Фоксу. 4ый лучший игрок Миннесоты в этом матче после Эдварда, Гобера и Рида.
Правильный шаолинь
Ну что тут сказать. Естественное движение ноги. Более естественное движение я видел только у Брюса Боуэна, чья нога прилетела в лицо Щербяку.
Рид об ударе локтем от Вембаньямы: «Боль – это слабость, покидающая тело, вот и все»
11 мая, 05:42
Энтони Эдвардс набрал 36 очков (16 в четвертой четверти) и обеспечил «Миннесоте» победу над «Сан-Антонио»
11 мая, 05:29Видео
Виктор Вембаньяма заработал первое в карьере удаление, ударив локтем Наза Рида
11 мая, 04:28Видео
