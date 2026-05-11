Айо Досунму ногой спас «Вулвс» от потери при «+3» за 13 секунд до конца
Досунму поймал критически важную передачу.
Защитник «Миннесоты» Айо Досунму смог сохранить мяч в критически важный момент клатча четвертой игры против «Сан-Антонио».
При «+3» за 13 секунд до конца на Досунму пошла длинная передача, которую он смог выловить с помощью ноги, сохранив мяч.
«Вулвс» довели матч до победы (114:109, 2-2). В активе Досунму 10 очков (3 из 12 с игры), 5 подборов и 3 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Вообще, спасибо Фоксу. 4ый лучший игрок Миннесоты в этом матче после Эдварда, Гобера и Рида.