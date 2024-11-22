Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Водником», «Енисей» против «Кузбасса» и другие матчи
23 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
СКА-Нефтяник – Водник – 6.00
Байкал-Энергия – Мурман – 8.00
Динамо Казань – Старт – 8.30
Енисей – Кузбасс – 11.00
Волга – Уральский трубник – 12.00
Родина – Сибсельмаш – 13.00
Динамо Москва – Саяны – 13.15
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 15 очков (5 игр), Водник – 12 (4), Динамо Москва – 12 (5), Кузбасс – 12 (4), Байкал-Энергия – 12 (5), Волга – 9 (5), Енисей – 6 (4), Уральский трубник – 3 (4), Сибсельмаш – 3 (3), Саяны – 3 (4), Мурман – 0 (3), Старт – 0 (2), Родина – 0 (4), Ак Барс-Динамо – 0 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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