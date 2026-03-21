Московское «Динамо» в десятый раз стало чемпионом России по хоккею с мячом

Московское «Динамо» в 10-й раз стало чемпионом России по бенди.

Московское «Динамо» обыграло хабаровский «СКА-нефтяник» в финале чемпионата России по хоккею с мячом.

Матч прошел в Хабаровске и завершился со счетом 8:6 в пользу гостей.

Для «Динамо» этот титул стал 10-м в истории чемпионатов России и 25-м с учетом побед в первенствах СССР.

«СКА-Нефтяник» впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата России. До этого у клуба было пять золотых и четыре бронзовые медали.

Накануне кемеровский «Кузбасс» уступил архангельскому «Воднику» в матче за бронзу (1:3).