Московское «Динамо» в десятый раз стало чемпионом России по хоккею с мячом
Московское «Динамо» в 10-й раз стало чемпионом России по бенди.
Московское «Динамо» обыграло хабаровский «СКА-нефтяник» в финале чемпионата России по хоккею с мячом.
Матч прошел в Хабаровске и завершился со счетом 8:6 в пользу гостей.
Для «Динамо» этот титул стал 10-м в истории чемпионатов России и 25-м с учетом побед в первенствах СССР.
«СКА-Нефтяник» впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата России. До этого у клуба было пять золотых и четыре бронзовые медали.
Накануне кемеровский «Кузбасс» уступил архангельскому «Воднику» в матче за бронзу (1:3).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
Вот с кого надо брать пример футболистам и хоккеистам с шайбой. Молодцы, так держать.
В том смысле, что тоже учиться по 20 автоголов в одном матче забивать ради лучшей сетки?
Динамо - чемпион!!!
Надо признать что судьи были сегодня объективны динамо с победой !
Слава Московскому Динамо!
