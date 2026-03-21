6

Московское «Динамо» в десятый раз стало чемпионом России по хоккею с мячом

Московское «Динамо» в 10-й раз стало чемпионом России по бенди.

Московское «Динамо» обыграло хабаровский «СКА-нефтяник» в финале чемпионата России по хоккею с мячом.

Матч прошел в Хабаровске и завершился со счетом 8:6 в пользу гостей.

Для «Динамо» этот титул стал 10-м в истории чемпионатов России и 25-м с учетом побед в первенствах СССР.

«СКА-Нефтяник» впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата России. До этого у клуба было пять золотых и четыре бронзовые медали.

Накануне кемеровский «Кузбасс» уступил архангельскому «Воднику» в матче за бронзу (1:3). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСКА-Нефтяник
чемпионат России
Динамо Москва
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот с кого надо брать пример футболистам и хоккеистам с шайбой. Молодцы, так держать.
Ответ Dinamik1
Вот с кого надо брать пример футболистам и хоккеистам с шайбой. Молодцы, так держать.
В том смысле, что тоже учиться по 20 автоголов в одном матче забивать ради лучшей сетки?
Динамо - чемпион!!!
Надо признать что судьи были сегодня объективны динамо с победой !
Слава Московскому Динамо!
Хоккей с мячом в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по хоккею с мячом. Финал. «СКА-Нефтяник» уступил «Динамо» Москва – 6:8
36 минут назад
Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/2 финала. Четвертый матч. «Динамо» выиграло серию у «Кузбасса»
13 марта, 16:40
Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/4 финала. Московское «Динамо» выиграло серию у «Енисея», «СКА-Нефтяник» прошел «Родину», другие результаты
1 марта, 12:44
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по хоккею с мячом. Финал. «СКА-Нефтяник» уступил «Динамо» Москва – 6:8
36 минут назад
Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/2 финала. Четвертый матч. «Динамо» выиграло серию у «Кузбасса»
13 марта, 16:40
FIB готова обсуждать с ФХМР допуск российских юниоров к соревнованиям, но диалог пока не ведется
11 марта, 08:55
Хоккеист «Старта» Филатов перенес операцию. В матче против «Енисея» он получил резаную рану бедра с повреждением артерии
9 марта, 16:53
Хоккеисту «Старта» коньком перерезали бедренную артерию в матче чемпионата России по бенди
9 марта, 16:33
Федерация хоккея с мячом России оштрафовала «Старт» на 100 000 рублей за растаявший на стадионе лед
6 марта, 22:23
Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/4 финала. Московское «Динамо» выиграло серию у «Енисея», «СКА-Нефтяник» прошел «Родину», другие результаты
1 марта, 12:44
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» обыграл «СКА-Нефтяник», московское «Динамо» одолело «Волгу», другие результаты
21 февраля, 21:26
Чемпионат России по хоккею с мячом. Казанское «Динамо» уступило московскому, «СКА-Нефтяник» разгромил «Саяны», другие результаты
18 февраля, 15:00
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш», «Енисей» уступил «Кузбассу» и другие результаты
14 февраля, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
Умер почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин
19 августа 2025, 18:41
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Старту»
7 декабря 2024, 14:20
Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин
9 февраля 2023, 13:21
Борис Скрынник: «На кончину Янко повлияли последствия коронавируса»
16 мая 2022, 14:11
Павел Франц о смерти Максима Ишкельдина: «Невосполнимая потеря. Он много помогал и детям, и всему хоккею в целом»
6 июня 2021, 10:28
Матчи чемпионата России по хоккею с мячом не будут отменяться и переноситься из-за коронавируса
28 октября 2020, 13:29
Московское «Динамо» в восьмой раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом
12 октября 2020, 10:07
Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
28 сентября 2020, 15:07
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области: «Шведы не приехали – какой чемпионат мира по хоккею с мячом? Думаю, аккуратно перенесем»
15 сентября 2020, 09:15
Выборы президента Федерации хоккея с мячом России пройдут 28 сентября
26 августа 2020, 13:59
Рекомендуем