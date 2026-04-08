Финским хоккеистам «СКА-Нефтяника» угрожали за выступление в России.

Капитан московского клуба по хоккею с мячом «Динамо » Никита Иванов сообщил, что финским хоккеистам «СКА-Нефтяника » угрожали за выступление в России.

Туомас Мяаття выступает за «СКА-Нефтяник» с 2020 года, Томми Мяаття перешел в хабаровский клуб в 2023 году. Оба становились серебряными и бронзовыми призерами чемпионатов мира.

«А какой смысл им уезжать, если их все здесь устраивает? У нас хороший, конкурентоспособный чемпионат, они сами играют в сильной команде в идеальных условиях. Мне все это кажется некрасивым по отношению к нашей стране, что им угрожали за то, что они выступают у нас. Это я знаю. И в сборную их не берут. А кому они хуже делают, что не берут лучшего игрока сборной Финляндии, – нам или себе?

Ребята молодцы, что не поддались на всю эту белиберду. В конечном счете, когда все помирятся, как к ним будут относиться – ой, извините-извините?

Я с Туомасом общался и общаюсь. Думаю, внутри они, конечно, переживают, но раз решили остаться, то все нормально. И они не переживают сильно по этому поводу. Они же возвращаются домой в межсезонье», – рассказал Иванов.