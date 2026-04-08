Финским хоккеистам «СКА-Нефтяника» угрожали за выступление в России

Капитан московского клуба по хоккею с мячом «Динамо» Никита Иванов сообщил, что финским хоккеистам «СКА-Нефтяника» угрожали за выступление в России.

Туомас Мяаття выступает за «СКА-Нефтяник» с 2020 года, Томми Мяаття перешел в хабаровский клуб в 2023 году. Оба становились серебряными и бронзовыми призерами чемпионатов мира.

«А какой смысл им уезжать, если их все здесь устраивает? У нас хороший, конкурентоспособный чемпионат, они сами играют в сильной команде в идеальных условиях. Мне все это кажется некрасивым по отношению к нашей стране, что им угрожали за то, что они выступают у нас. Это я знаю. И в сборную их не берут. А кому они хуже делают, что не берут лучшего игрока сборной Финляндии, – нам или себе?

Ребята молодцы, что не поддались на всю эту белиберду. В конечном счете, когда все помирятся, как к ним будут относиться – ой, извините-извините?

Я с Туомасом общался и общаюсь. Думаю, внутри они, конечно, переживают, но раз решили остаться, то все нормально. И они не переживают сильно по этому поводу. Они же возвращаются домой в межсезонье», – рассказал Иванов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Туомас Мяаття
Никита Иванов
Томми Мяаття
Западное цивилизованное общество, то ли дело свободные и демократические бомбардировки Персии и пропитанная духом свободы оккупация высоток Израилем.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Без особых перемен. Свою единственную олимпийскую чемпионку гражданства лишили. Это, правда, на хуторе двоюродных братьев, через плетень.
Это и есть свобода. Всë по заветам эйпштейнят-порнодемократов
Комментарий скрыт
Дебилизм. У нас на границе с Лен.областью остановилась вся жизнь в трёх финских городах. Эти города жили только за счёт поездок россиян на а/м в выходные дни! Сейчас стоят города-призраки!
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Слушайте, вы в адеквате? Разговор идёт в отношениях с финами. Да, не сладко в укузанных вами областях, но в ленте затронута тема о другом.
У меня был шеф - поляк. 15 лет в России, жена русская, двое детей, родившиеся в России и по сути русские, но по польски говорить могут. Но сам шеф - чистый поляк. Сейчас закончил все проекты, выходит на пенсию. Думали где жить. Решили остаться. Одна из причин - дикий хейт в Польше. Не от всех, само собой. Там полно нормальных, адекватных людей, которые все понимают, но есть прослойка отбитых кретинов. Которые реально будут буллить детей, могут исцарапать машину и так далее и тому подобное.
это интернет, тут и на три буквы послать могут
Угрожали финские украинцы ну или украинские финны
