Хоккеисту «Старта» коньком перерезали бедренную артерию в матче чемпионата России по бенди

Хоккеист «Старта» получил резаную рану бедра в матче чемпионата России.

Игрок нижегородского «Старта» Сергей Филатов получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче турнира за 5-8-е места чемпионата России по бенди.

Матч против «Енисея» проходил в Красноярске. Филатову оказали экстренную медицинскую помощь на льду, а затем увезли в больницу. 

«Предварительный диагноз – резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии. Состояние стабильное. Сергей в сознании. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю. Сейчас Сергей в больнице, в операционной. Врач команды вместе с игроком делают все возможное», – сообщила пресс-служба нижегородской команды. 

Матч завершился со счетом 10:5 в пользу «Енисея». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: пресс-служба ХК «Старт»
Очень опасная вещь, ну хорошо, что всё нормально обошлось похоже, повезло парню, есть ангелы у него! Скорейшего выздоровления Сергею..
