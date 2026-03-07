2

Федерация хоккея с мячом России оштрафовала «Старт» на 100 000 рублей за растаявший на стадионе лед

Нижегородский «Старт» оштрафован на 100 000 рублей за растаявший на стадионе лед.

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) оштрафовала нижегородский клуб «Старт» на 100 000 рублей за неудовлетворительное состояние льда на стадионе перед матчем 1/4 финала чемпионата России. 

1 марта «Старт» и кемеровский «Кузбасс» должны были провести третий матч четвертьфинала в Нижнем Новгороде, однако он был отменен из-за плохого состояния льда – 27 февраля на стадионе «Труд» произошла авария, которая привела к разгерметизации трубопроводов и утечке хладоносителя. 

2 марта контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР наложил штраф на ХК «Старт» за «неудовлетворительное состояние ледового поля, представляющего опасность для участников матча чемпионата России» и засчитал клубу техническое поражение в матче с «Кузбассом».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФХМР
ФХМР
Старт
чемпионат России
деньги
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
случилось бы это в прошлые года, зная дичь внутри, можно было бы поверить, что спецом разморозили и не остались в накладе.
а в этом году жаль
Ответ Alexandro Purito
случилось бы это в прошлые года, зная дичь внутри, можно было бы поверить, что спецом разморозили и не остались в накладе. а в этом году жаль
А правда говорят что в ХСМ теперь честно судят?
