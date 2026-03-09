Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/2 финала. Вторые матчи. «СКА-Нефтяник» обыграл «Водник», московское «Динамо» победило «Кузбасс»
«СКА-Нефтяник» вновь обыграл «Водник» в 1/2 финала чемпионата России.
9 марта проходят вторые матчи плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
1/2 финала
Первые матчи
8 марта
СКА-Нефтяник – Водник – 5:3 (2:3)
Динамо Москва – Кузбасс – 7:4 (1:0)
Вторые матчи
9 марта
СКА-Нефтяник – Водник – 3:2 (0:1)
Счет в серии: 2-0
Динамо Москва – Кузбасс – 3:2 (3:1)
Счет в серии: 2-0
Третьи матчи
12 марта
Кузбасс – Динамо Москва – 15.00
Водник – СКА-Нефтяник – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии длятся до трех побед. Трансляции покажет канал «Хоккей ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Мастерство игроков Динамо сказалось, почти все моменты реализовали
Янис Бефус вышел один на один, Воронков отбил, в следующей атаке Иванов из Динамо забил гол.
Кузбасс лучше атакует - 4 угловых заработал, Динамо за счет мастерства игроков хорошо реализовало свой результат