Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/2 финала. Вторые матчи. «СКА-Нефтяник» обыграл «Водник», московское «Динамо» победило «Кузбасс»

«СКА-Нефтяник» вновь обыграл «Водник» в 1/2 финала чемпионата России.

9 марта проходят вторые матчи плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

1/2 финала

Первые матчи

8 марта

СКА-Нефтяник – Водник – 5:3 (2:3)

Динамо Москва – Кузбасс – 7:4 (1:0)

Вторые матчи

9 марта

СКА-Нефтяник – Водник – 3:2 (0:1)

Счет в серии: 2-0

Динамо Москва – Кузбасс – 3:2 (3:1)

Счет в серии: 2-0





Третьи матчи

12 марта

Кузбасс – Динамо Москва – 15.00

Водник – СКА-Нефтяник – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское. Серии длятся до трех побед. Трансляции покажет канал «Хоккей ТВ ».