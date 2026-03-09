  • Спортс
  • Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/2 финала. Вторые матчи. «СКА-Нефтяник» обыграл «Водник», московское «Динамо» победило «Кузбасс»
Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/2 финала. Вторые матчи. «СКА-Нефтяник» обыграл «Водник», московское «Динамо» победило «Кузбасс»

«СКА-Нефтяник» вновь обыграл «Водник» в 1/2 финала чемпионата России.

9 марта проходят вторые матчи плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России по хоккею с мячом

1/2 финала

Первые матчи

8 марта

СКА-Нефтяник – Водник – 5:3 (2:3)

Динамо Москва – Кузбасс – 7:4 (1:0)

Вторые матчи

9 марта

СКА-Нефтяник – Водник – 3:2 (0:1)

Счет в серии: 2-0

Динамо Москва – Кузбасс – 3:2 (3:1)

Счет в серии: 2-0

Третьи матчи

12 марта

Кузбасс – Динамо Москва – 15.00

Водник – СКА-Нефтяник – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии длятся до трех побед. Трансляции покажет канал «Хоккей ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Форма, гостевая, классная у "Кузбасса".
Хорошая игра в Хабаровске! ’Кузбасс"!
Водник вперед!
Первый тайм, я бы сказал, за кемеровчанами остался по игре Несмотря на 0:1. Две равные каманды , кто выйдет в финал, невозможно заранее предсказать.
Динамо выиграло 7:4
Мастерство игроков Динамо сказалось, почти все моменты реализовали
не хватает Кузбассу забивного нападающего, был бы нап - по другому бы команда смотрелась
Честно говоря, не вижу логики в проведении полуфинальных игр, состоящих до 3 побед. А финальная, за звание ЧР - из одной. Вроде напрашивается, что и финал должен быть минимум как тоже из трех.Да и какой смысл проигравшим в 1/2, играть еще между собой за 3место. Намучившись с такими перелетами. Давали бы обеим заслуженные бронзовые медали.Невольно сопоставляешь с КХЛ. Так бы бились в полуфинале до семи матчей, а потом игра в финале за КГ была из одной игры. Выглядело странно, не правда ли.
после первого тайма Динамо - Кузбасс 1:0
Янис Бефус вышел один на один, Воронков отбил, в следующей атаке Иванов из Динамо забил гол.
Кузбасс лучше атакует - 4 угловых заработал, Динамо за счет мастерства игроков хорошо реализовало свой результат
Был шанс у Архангельска, имея преимущество в три полевых, в конце и начале овертайма склонить матч в свою пользу; и не воспользовались. Затратный матч конечно для обеих команд выдался. После часа игры заметно было видно замедление игры.
Ответ heivani
Был шанс у Архангельска, имея преимущество в три полевых, в конце и начале овертайма склонить матч в свою пользу; и не воспользовались. Затратный матч конечно для обеих команд выдался. После часа игры заметно было видно замедление игры.
Жаль , "Водник" не смог воспользоваться гандикапом! Видать, сил и тактики в этом преимуществе не хватило! Такая заруба! Но, 2 поражения. Кемерово!
Ответ Виталий Клепцов
Жаль , "Водник" не смог воспользоваться гандикапом! Видать, сил и тактики в этом преимуществе не хватило! Такая заруба! Но, 2 поражения. Кемерово!
Такие матчи надо играть через день, хотя бы. Это не хоккей с шайбой, где отыграл 45сек. сел, передохнул и опять на площадку. А здесь, постоянно в движении, конечно сил не хватит. Да и сегодня калька, что гостевым командам, как правило приходится туго во вторых играх, и они проигрывают - не сработала.Одинаково было всем тяжело.Я сторонний болельщик, болел всегда за канувший в лету СКА /Свердловск/. Хотя эти команды симпатичны. У меня дед/по матери/ родом из Архангельской области. А в Хабаровске в армии служил, недалеко. Когда на ДМБ. уходил, три дня жил там, пока до самолета. Был на стадионе им. Ленина. На пустом правда, в ноябре. Но все же, был.)
