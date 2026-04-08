Никита Иванов: «Лидеры клубов Суперлиги неплохо получают – их зарплаты, может быть, сопоставимы с игроками из «шайбы» среднего уровня»

Капитан «Динамо» Иванов сравнил зарплаты в бенди и хоккее.

Капитан московского «Динамо » Никита Иванов сравнил зарплаты в бенди и хоккее.

«Конечно, у ребят из «шайбы» зарплаты на порядок больше. Мы все слышим, сколько денег зарабатывает крутой, классный игрок из «шайбы», а что касается остальных, я не знаю.

Но я в курсе, что у нас лидеры ведущих клубов Суперлиги неплохо получают – их зарплаты даже, может быть, сопоставимы с игроками из «шайбы» среднего уровня. Но это все примерно», – рассказал Иванов.