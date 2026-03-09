Хоккеист «Старта» Филатов перенес операцию. В матче против «Енисея» он получил резаную рану бедра с повреждением артерии

Хоккеист «Старта» Филатов успешно перенес операцию после травмы.

Игрок нижегородского клуба «Старт» Сергей Филатов перенес операцию и останется на несколько дней в Красноярске. Об этом сообщил главный тренер «Старта» Андрей Рушкин.

Филатов получил резаную рану бедра с повреждением артерии. Это произошло в матче турнира за 5-8-е места чемпионата России по бенди против красноярского «Енисея».

«Операция прошла нормально, до утра он будет спать под наркозом. У него порезана вена, вроде под бедром и выше. Наш доктор был, говорил с врачом, проводившим операцию. Тот сказал, что от трех до пяти дней надо будет посмотреть, чтобы никаких загноений не было. Поэтому он останется на какой-то промежуток времени [в больнице] и потом вернется.

Приехали реанимация, две машины скорой помощи. Было страшно, ребята все помогали, все были в крови. Мне показалось, что все было скомканно в плане оказания помощи, но, возможно, это эмоции. Раз обошлось, довезли и все сделали, значит, все нормально», – отметил тренер.

Также Рушкин заявил, что у него нет претензий к игрокам «Енисея» по эпизоду с травмой игрока.

«Никто не виноват, был игровой момент. Игорь Вассерман (игрок «Старта») упал, а Сергей пытался через него переступить, споткнулся и упал на конек. Это же не специально было, простое стечение обстоятельств.

Думаю, скорее всего, когда мы улетим, какая-то помощь от этого клуба будет. Тем более что у нас несколько нижегородцев в «Енисее», есть кому помочь», – приводит слова тренера ТАСС.