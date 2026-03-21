Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо» встретятся в финале, «Кузбасс» уступил «Воднику» за бронзу
«Водник» обыграл «Кузбасс» в матче за третье место чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Хабаровск
21 марта
Финал
СКА-Нефтяник – Динамо Москва – 10.00
20 марта
Матч за 3-е место
Кузбасс – Водник – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Насекин (33), 0:2 – Насекин (34), 0:3 – Дергаев (67), 1:3 – Макаров (71, пенальти).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Болельщики из Хабаровска даже к нам, в Архангельск на выезд приезжают, поддерживают свою команду. Из Кемерово приезжают, Красноярска. А Динамо на.... не нужно никому
Матч за 3 место, в Хабаровске, по сути не нужный никому. Но даже в трансляции слышно ВОООДНИК, ВООДНИК
Закрыл я вам -)))
Всё, 3:1 Водник. Завтра за нефть. Ждём в следующем сезоне в суперлиге Зоркий, Сибскану, Строитель и Маяк. Возможно Мурман ещё, но не факт
Ну что ж, за Водяру! Бронза тоже результат, тем более с Кузбассом
Помню Кузбасс с Гейзелем, Большаковым, Мясоедовым, Тарасовым. Сапега. А этот Кузбасс какой-то безликий, хоть и чемпион
Хотя раньше и в Воднике были Гапанович, Ярович, Хвалько, Андрей Стук(самый недооценённый из легенд, кмк), Трифонов, Погребной, Свешников, Обухов. А сейчас разве что Дергаев в этот список легенд входит
Тяжело смотреть на "автобусный" Водник, на контрасте с Водником начала нулевых, который в атаке сносил всех В МИРЕ. Именно атакой. Абосолютно всех. 17:3 ; 18:7 были нормой
Илья Насекин сделал дубль за полторы минуты, и получил, судя по всему, тяжёлую травму(за колено держался, партнёры помогли доехать) за 4 минуты до перерыва. 2:0 в пользу Водника после первого тайма. Удары в створ 6:2 в пользу Водника, угловые 4:1 в пользу Водника. Здоровья Насекину конечно
Кузбасс сократил, 2:1 на 54-ой минуте
Не засчитали, 2:0
