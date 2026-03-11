FIB готова обсуждать с ФХМР допуск российских юниоров к соревнованиям, но диалог пока не ведется

FIB готова обсуждать с ФХМР допуск российских юниоров к соревнованиям.

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) готова обсуждать с Федерацией хоккея с мячом России (ФХМР ) вопрос допуска юниорских команд к соревнованиям, но прямого диалога пока нет.

Об этом заявил вице-президент и генеральный секретарь FIB Аттила Адамфи.

«Мы поддерживаем связь и координируем возможную встречу, но пока ничего не подтверждено. Обе стороны открыты для конструктивного диалога», – сказал Адамфи.

Российские команды по хоккею с мячом не выступают на международных стартах с 2022 года.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.