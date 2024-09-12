🤯Неделя Леклера без «Ф-1»: ДТП на дороге Монако, стендап на конфах, 42-часовая карт-гонка

Карьера в «Формуле-1» требует от пилотов полной отдачи своему делу, бесконечных часов тренировок, заездов на симуляторе, спортивных диет и, конечно, соблюдения режима дня. Может показаться, что для жизни вне паддока не остается времени, но Шарль Леклер на собственном примере показал, насколько насыщенной может быть жизнь пилота между гонками.

Между одним любимым этапом №16 из Скудерии – выигранным Гран-при Италии – и другим фирменным Гран-при в Баку (поул, победа и второе место после смерти отца еще в «Ф-2», первые очки в «Ф-1» (6-е место за «Альфа Ромео»!), три поула в последние три года подряд за «Феррари») расписание «Формулы-1» выдало пилотам и командам неделю на передышку – и монегаск «передохнул».

За одну неделю Шарль:

✅ Въехал в зад другой машины на своей дорогущей «Феррари» и сдал назад, будто бы ничего не произошло.

Между прочим, в медленном повороте, который используется в конфигурации для «Ф-1» – так что точно знакомому для №16 и по скоростным заездам!

✅ Сменил шапку профиля в соцсетях, потому что так ему посоветовал рандомный блогер: «Начнем с картинки профиля. Чувство, что красота Шарля отражена здесь не настолько, насколько могла бы. Я бы выбрал эту [фотографию]. На ней он не только потрясающе выглядит, но еще она сочетается с красной темой его профиля».

Вверху – обновленный профиль, внизу – старая версия.

✅ Оказался на спонсорском мероприятии компании Riva Yacht и случайно устроил там стендап: «Наслаждайтесь этой конференцией, или что это вообще такое. Повторюсь, я понятия не имею где я…»

✅Посетил еще одно яхтенное мероприятие от Riva. На этот раз знал где находится, но не знал в какой роли: «Меня представили как ведущего. Хотя я бы себя так не назвал, но в любом случае я здесь».

На втором дне спонсорского ивента так же были замечены Джордж Расселл, новый советник «Альпин» Флавио Бриаторе, босс «Ф-1» Стефано Доменикали и... Робби Уильямс?

✅Далее из ведущего мероприятий переквалифицировался в ведущего прогноза погоды.

Это, конечно же, просто шутка. На самом деле Шарль давал интервью на трассе «Поль-Рикар», где проходил картинговый марафон имени Жюля Бьянки.

Шарль участвовал в нем сразу с двумя командами. Одна состояла из профессиональных гонщиков, в другой Леклер собрал своих друзей.

Кроме роли гонщика, Шарль взял на себя обязательства менеджера команды.

Дни марафона – а он длился 42 часа 19 минут и 50 секунд (как трибьют к дистанции забега) – оказались самыми насыщенными в графике монегаска.

✅ Леклер приехал во Францию, чтобы поучаствовать в квалификации к заезду.

✅ Стартовал в марафоне.

✅ Вечером вернулся в Монако ради спонсорской «конференции или что это вообще такое».

✅ Чтобы затем снова поехать на «Поль-Рикар». И несмотря на позднее прибытие (Леклер примчал в 3 часа ночи), пилот «Феррари» уделил время болельщикам.

✅ В 5 утра сам запрыгнул за руль карта.

✅ К 6:30 утра сдал смену и фоткался с фанатами, а к 11 утра успел урвать немнгого сна и уже вновь выехал на трассу.

Самое интересное, что плотный график и выступления одновременно за две команды, не помешали гонщику «Ф-1» завоевать победу с одной из них. Причем именно с любительской!

Трофеи и призы вручали члены семьи Жюля.

Кроме кубка победителя Леклеру вручили особенный именной трофей, как благодарность за участие.

И если вы подумали, что после финиша Леклер наконец отдохнет денек-другой перед Гран-при Азербайджана, то... Неделя приключений Шарля сразу же перетекла в рабочую со стартом во Фьорано – здесь у «Феррари» расположена тестовая трасса.

И подготовкой к гоночному уик-энду на базе команды в Маранелло.

Кажется, вместо шуток на спонсорских ивентах пилоту «Ф-1» можно было выступить с мотивационной речью об активном образе жизни. Теперь понятно, почему его ТАК любят? А как вы проводите свои негоночные выходные?

Что еще почитать о лице «Феррари» Шарле Леклере?

Фото/видео: instagram.com/by_lucart ; instagram.com/f1.vivi ; instagram.com/charles_leclerc ; instagram.com/lucasv.jpg ; tiktok.com/@evangraysmith ; instagram.com/farinajeanmarie_photographe ; x.com/leclercsletters ; instagram.com/vipmodelcars_ ; instagram.com/mattepoggioli.dj