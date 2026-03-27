Песков поддержал решение МОК запретить участие трансгендеров в женских соревнованиях

В Кремле сочли победой здравого смысла запрет на трансгендеров в женском спорте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить трансгендерам участие в женских соревнованиях.

В частности, Песков ответил на вопрос о том, следят ли в Кремле за изменениями политики МОК и считают ли такое решение победой здравого смысла.

«Считаем», – ответил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее МОК сообщил, что новая политика в отношении трансгендеров будет действовать в том числе на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

МОК забанил трансгендеров на Олимпиадах

Очень важный вопрос, обязательно требующий мнения Пескова. Хорошо, что других проблем нет!
надеюсь они в тесном сотрудничестве по этому вопросу. чтобы с рывком без раскачки все сделать
Хоть одно путное решение.
Трансгендеры и кремлевская администрация - казалось бы, какая связь..
Материалы по теме
МОК забанил трансгендеров на Олимпиадах
вчера, 22:45
Кремлев – о решении МОК про трансгендеров: «Наконец‑то эта эра извращения в спорте закончена»
вчера, 15:05
Тарасова о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях: «Положительно отношусь к этому решению. Наверное, единственное, в чем я поддерживаю МОК»
вчера, 14:14
Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»
17 минут назад
Журова об обсуждении с Конгрессом США допуска России до Игр-2028: «Они заинтересованы, сказали, что проявят максимум возможных сигналов»
40 минут назад
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было бы несправедливо, а в некоторых видах спорта и небезопасно»
вчера, 13:25
Дегтярев принял участие в мероприятиях ЮНЕСКО в рамках конвенции по борьбе с допингом в Париже
вчера, 12:31
Михаил Дегтярев: «World Athletics рассмотрит вопрос по допуску наших юниоров и юношей на исполкоме в июле»
25 марта, 10:37
World Athletics оставила в силе отстранение россиян: «Нынешние санкции являются адекватными и не нуждаются в замене»
25 марта, 06:15
World Athletics расширила представительство российских спортсменов в международном пуле тестирования с 5 до 39 человек
24 марта, 16:34
Дегтярев о снятии санкций с ВФЛА: «Все дела, связанные с допингом, прекращены. Лед тронулся, основу для атаки на российский спорт мы убираем»
24 марта, 14:26
Ирина Привалова: «Думаю, что не далек тот день, когда мы увидим нашу команду и будем за нее болеть на международных соревнованиях»
24 марта, 12:05
Петр Фрадков: «Продолжаем взаимодействовать с World Athletics по вопросу возвращения российских атлетов, есть позитивные сигналы»
24 марта, 09:56
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем