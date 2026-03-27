Песков поддержал решение МОК запретить участие трансгендеров в женских соревнованиях

В Кремле сочли победой здравого смысла запрет на трансгендеров в женском спорте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить трансгендерам участие в женских соревнованиях.

В частности, Песков ответил на вопрос о том, следят ли в Кремле за изменениями политики МОК и считают ли такое решение победой здравого смысла.

«Считаем», – ответил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее МОК сообщил, что новая политика в отношении трансгендеров будет действовать в том числе на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

МОК забанил трансгендеров на Олимпиадах