Песков поддержал решение МОК запретить участие трансгендеров в женских соревнованиях
В Кремле сочли победой здравого смысла запрет на трансгендеров в женском спорте.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить трансгендерам участие в женских соревнованиях.
В частности, Песков ответил на вопрос о том, следят ли в Кремле за изменениями политики МОК и считают ли такое решение победой здравого смысла.
«Считаем», – ответил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее МОК сообщил, что новая политика в отношении трансгендеров будет действовать в том числе на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Очень важный вопрос, обязательно требующий мнения Пескова. Хорошо, что других проблем нет!
надеюсь они в тесном сотрудничестве по этому вопросу. чтобы с рывком без раскачки все сделать
Хоть одно путное решение.
Трансгендеры и кремлевская администрация - казалось бы, какая связь..
