Австралиец Лахлан Кеннеди стал самым быстрым белым спринтером в истории. Он пробежал 100 м за 9,85 секунды на Играх Содружества

Австралиец Кеннеди стал самым быстрым белым бегуном в истории.

Австралиец Лахлан Кеннеди стал самым быстрым белым спринтером в истории.

На Играх Содружества в Глазго 22-летний спортсмен пробежал 100-метровку за 9,85 секунды. Кеннеди завоевал серебро, уступив камерунцу Эммануэлю Эсеме (9,83).

Ранее самое быстрое время среди белых принадлежало американцу Сэму Бласковски – в мае он показал результат 9,89 секунды.

До этого года рекорд держал француз Кристоф Лемэтр – 9,92 секунды в 2011-м.