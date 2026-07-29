  1. Спортс
  2. Легкая атлетика
  3. Новости

  4. Австралиец Лахлан Кеннеди стал самым быстрым белым спринтером в истории. Он пробежал 100 м за 9,85 секунды на Играх Содружества

0
Австралиец Лахлан Кеннеди стал самым быстрым белым спринтером в истории. Он пробежал 100 м за 9,85 секунды на Играх Содружества
Австралиец Кеннеди стал самым быстрым белым бегуном в истории.

Австралиец Лахлан Кеннеди стал самым быстрым белым спринтером в истории.

На Играх Содружества в Глазго 22-летний спортсмен пробежал 100-метровку за 9,85 секунды. Кеннеди завоевал серебро, уступив камерунцу Эммануэлю Эсеме (9,83).

Ранее самое быстрое время среди белых принадлежало американцу Сэму Бласковски – в мае он показал результат 9,89 секунды.

До этого года рекорд держал француз Кристоф Лемэтр – 9,92 секунды в 2011-м.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Игры Содружества
Лахлан Кеннеди
Бег
рекорды
logoСборная Австралии по легкой атлетике

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Вспомнился Валера Борзов...
ОтветОЛЕГ Маринин
Вспомнился Валера Борзов...
Ну там было 10.0 по ручнику, т.е. 10,25 и прекрасно организованная подстава в Мюнхене для двоих безусловных лидеров сезона из США. Стране нужны были герои, пусть и фальшивые.
Что этот снежок себе позволяет??! (голосом Самюеля Джексона из "Джанго освобоженный")))
Очень ровно пробежал всю дистанцию австралиец,хороший бег и сам забег.
ОтветАркус
Очень ровно пробежал всю дистанцию австралиец,хороший бег и сам забег.
Австралия + Новая Зеландия походу новые доминаторы в диапазоне от 100 до 1500 метров, там ещё феноменальный 16-летний Сэм Рут разбегается потихоньку вслед за Майерсом.
У женщин кстати на 100м до сих пор самая быстрая Ирина Привалова с 10.77, такой результат она показала 1994 году.
его предки все равно были из африки
ОтветTheobaldus
его предки все равно были из африки
Предки всех людей вышли из Африки
Ответradio_weiss
Предки всех людей вышли из Африки
да, в этом и была шутка )
White Pride так сказать)
Может белоснежным? А самый быстрый коричневый кто?)
ОтветAllJazz
Может белоснежным? А самый быстрый коричневый кто?)
Пока ещё Болт, 9,58
Возможны ли новости про рекорд среди чёрных пловцов?
Он не с собаками динго тренировался ?
Его прадед не бегал по "Галлиполи" вместе с Мелом Гибсоном?
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Альфред вошла в тройку самых быстрых в истории женщин на 200 м. Мировой рекорд с 1988 года принадлежит Гриффит-Джойнер
«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Кеннеди, Паулино, Альфред, Расселл, Тентоглу, Севилл победили, Ваньоньи установил мировой рекорд, другие результаты
Кенийский бегун Ваньоньи побил мировой рекорд на дистанции 1000 м, который держался более 25 лет
Рекомендуем
Главные новости
МОК о россиянах на юношеской Олимпиаде: «ОКР получил 12 квотных мест для спортсменов по 14 видам спорта. Легкая атлетика в это число не входит»
Владимир Путин: «Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед»
Участник Олимпиады-2020 бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести
«У меня перелом остистых отростков позвонков, пострадало колено». Чемпиона России в марафоне Алексея Реункова сбила машина
Тимур Моргунов: «Шесты подорожали до 1500-2000 долларов. Сейчас мало кто привозит их в Россию. Насколько мне известно, это вообще делает один человек»
Тимур Моргунов: «Некоторым проще идти работать, чем заниматься легкой атлетикой. Просто больше заработаешь»
Мария Захарова: «Мы продолжим отстаивать принципиальные подходы России, обеспечение полноформатного участия атлетов в международных соревнованиях»
Дегтярев встретился с гендиректором Международного агентства по тестированию в Лозанне: «Обсудили наши совместные шаги в предстоящей работе»
Российских спортсменов обяжут подписывать документ с осуждением конфликта на Украине при въезде в Литву
Мария Кочанова: «У меня было самое сложное межсезонье в жизни – и в плане здоровья, и в плане ментального состояния»
Ко всем новостям
Последние новости
Джефф Монсон: «Отличная новость, что МОК отменил санкции, но это произошло с опозданием на несколько лет»
Арман Дюплантис и модель Дезире Ингландер выложили фото со свадьбы
Фото
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения