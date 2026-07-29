Австралиец Лахлан Кеннеди стал самым быстрым белым спринтером в истории. Он пробежал 100 м за 9,85 секунды на Играх Содружества
Австралиец Кеннеди стал самым быстрым белым бегуном в истории.
Австралиец Лахлан Кеннеди стал самым быстрым белым спринтером в истории.
На Играх Содружества в Глазго 22-летний спортсмен пробежал 100-метровку за 9,85 секунды. Кеннеди завоевал серебро, уступив камерунцу Эммануэлю Эсеме (9,83).
Ранее самое быстрое время среди белых принадлежало американцу Сэму Бласковски – в мае он показал результат 9,89 секунды.
До этого года рекорд держал француз Кристоф Лемэтр – 9,92 секунды в 2011-м.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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