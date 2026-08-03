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Михаил Дегтярев: «Мы уже приглашаем аудиторов, осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках WADA»
Дегтярев: РУСАДА может вернуть полноценный статус уже этой осенью.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть восстановлен уже осенью. 

— Помимо возвращения в МОК, вам еще предстоит завершить судебное разбирательство с WADA. Какой сейчас у него статус?

— Это отдельная тема, по которой мы тоже серьезно продвинулись. Проблема была в том, что четыре года дело лежало у нас под сукном по непонятным для меня причинам. То есть, понимаете, вопрос был не к плохой работе WADA, к ее нежеланию нами заниматься или политизированности организации. Все гораздо прозаичнее. Мы сами этим кейсом до недавнего времени практически не занимались.

Первая проблема заключалась в том, что мы, как и любая страна — подписант Всемирного антидопингового кодекса и участник Всемирного антидопингового движения, должны были обеспечить соответствие положений Кодекса и внутреннего законодательства. До недавних пор этого не было. Сейчас приняты изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ». Там появились нужные коррективы. И теперь есть все основания для прекращения в Спортивном арбитражном суде дела с WADA по поводу нашего отстранения.

Иными словами, сейчас мы выходим из арбитражного суда с мировым соглашением, и претензии к РУСАДА должны быть в ближайшее время сняты. После этого приедут аудиторы, проверят соответствие нашего агентства требованиям Кодекса и исполком WADA примет решение о восстановлении. Если мы успеем все это сделать — а мы уже приглашаем аудиторов, то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках Всемирного антидопингового агентства.

Есть еще один трек антидопинговой политики — это взносы. Мы с 2023 года не платили взносы. Но не потому, что не хотели. У нас есть и деньги, и желание. Просто платежи из-за санкций не проходили технически, банки отказывали в транзакции. Сейчас обсуждаем с WADA, как перечислить агентству деньги, — сказал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Эксперт»
ОКР
logoМихаил Дегтярев
logoдопинг
logoРУСАДА
logoWADA
Министерство спорта России

Комментарии

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WADA: "Иночкин, ты был для меня кровным врагом, а сейчас стал кровным братом. Но в лагерь я всё равно тебя не верну! Ты купался в неположенном месте! Ну, а что делать?!"
Шли годы, а русада всё ещё восстанавливала статус. Я бы вообще переименовал наше антидопинговое агентство, а то с текущим названием связано бесконечное количество зашкваров
Постепенно возвращаемся,это отлично.
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