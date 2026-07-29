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  4. Участник Олимпиады-2020 бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести

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Участник Олимпиады-2020 бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести
Участник Олимпиады-2020 бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести.

Бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести в Сан-Паулу.

27-летний легкоатлет вышел из дома 19 июня, имея при себе только черный рюкзак. С тех пор его никто не видел. 

Семья сначала самостоятельно искала спортсмена, а потом обратилась в полицию.

Мать Феррейры сообщила, что ее сын страдал от депрессии и проблем с психическим здоровьем. Даниэль жил вместе с матерью и ежедневно сопровождал ее на работу на завод по переработке маниоки.

Феррейра выступал на Олимпиаде-2020 в Токио, где сошел с дистанции на 25-м километре марафона. Позже отобрался в Париж-2024, но прямо перед Играми сдал положительную допинг-пробу сразу на три анаболических стероида и был дисквалифицирован до 2029-го.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: TMC
происшествия
Бег
Даниэл Феррейра
logoСборная Бразилии по легкой атлетике

Комментарии

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- В 2024 году спортсмен провалил допинг-тест, в его пробе были обнаружены дростанолон, метенолон и нандролон. Все эти препараты относятся к классу анаболических стероидов. В мае 2025 года он был дисквалифицирован на 5 лет с 15 июля 2024 года, а его результаты с 4 июля 2024 года были аннулированы.

Там парень реально мог кукухой поехать , после всего что с ним произошло.
Будем надеяться что бомжует где нибудь в фавелах, и его найдут.

Жил кстати в престижном районе Сан-Паулу в Парагуасу‑Паулиста.
ОтветЗлой Руся
- В 2024 году спортсмен провалил допинг-тест, в его пробе были обнаружены дростанолон, метенолон и нандролон. Все эти препараты относятся к классу анаболических стероидов. В мае 2025 года он был дисквалифицирован на 5 лет с 15 июля 2024 года, а его результаты с 4 июля 2024 года были аннулированы. Там парень реально мог кукухой поехать , после всего что с ним произошло. Будем надеяться что бомжует где нибудь в фавелах, и его найдут. Жил кстати в престижном районе Сан-Паулу в Парагуасу‑Паулиста.
Причем он, судя по всему, кукухой поехал еще до допинга, потому что два из трех препаратов противопоказаны бегунам (например, после укола «деки» можно легко словить крепак, когда ногу на ногу, сидя на стуле, положить не можешь, а метаболиты деки еще и обнаруживаются легко потом в течение двух лет).

Да и по «Примоболан»… ну, он не выполняет никаких функций для бегуна на длинные дистанции. То, что он делает для стайера, можно получить и легальными способами.

Отдает курсом начинающего бодибилдера, который не знает о бессмысленности ставить вместе «приму» и «Мастерон» да еще и с «Декой».

Гипотетически могли подставить, такой набор препаратов в здравом уме никто не зарядит, особенно из стайеров.
ОтветЗлой Руся
- В 2024 году спортсмен провалил допинг-тест, в его пробе были обнаружены дростанолон, метенолон и нандролон. Все эти препараты относятся к классу анаболических стероидов. В мае 2025 года он был дисквалифицирован на 5 лет с 15 июля 2024 года, а его результаты с 4 июля 2024 года были аннулированы. Там парень реально мог кукухой поехать , после всего что с ним произошло. Будем надеяться что бомжует где нибудь в фавелах, и его найдут. Жил кстати в престижном районе Сан-Паулу в Парагуасу‑Паулиста.
Это же любимый курс Арнольда Шварцнеггера, только вместо дростанолона надо была метандиенон использовать.
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