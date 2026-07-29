Участник Олимпиады-2020 бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести.

Бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести в Сан-Паулу.

27-летний легкоатлет вышел из дома 19 июня, имея при себе только черный рюкзак. С тех пор его никто не видел.

Семья сначала самостоятельно искала спортсмена, а потом обратилась в полицию.

Мать Феррейры сообщила, что ее сын страдал от депрессии и проблем с психическим здоровьем. Даниэль жил вместе с матерью и ежедневно сопровождал ее на работу на завод по переработке маниоки.

Феррейра выступал на Олимпиаде-2020 в Токио, где сошел с дистанции на 25-м километре марафона. Позже отобрался в Париж-2024, но прямо перед Играми сдал положительную допинг-пробу сразу на три анаболических стероида и был дисквалифицирован до 2029-го.