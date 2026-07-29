Участник Олимпиады-2020 бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести
Участник Олимпиады-2020 бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести.
Бразильский марафонец Даниэл Феррейра пропал без вести в Сан-Паулу.
27-летний легкоатлет вышел из дома 19 июня, имея при себе только черный рюкзак. С тех пор его никто не видел.
Семья сначала самостоятельно искала спортсмена, а потом обратилась в полицию.
Мать Феррейры сообщила, что ее сын страдал от депрессии и проблем с психическим здоровьем. Даниэль жил вместе с матерью и ежедневно сопровождал ее на работу на завод по переработке маниоки.
Феррейра выступал на Олимпиаде-2020 в Токио, где сошел с дистанции на 25-м километре марафона. Позже отобрался в Париж-2024, но прямо перед Играми сдал положительную допинг-пробу сразу на три анаболических стероида и был дисквалифицирован до 2029-го.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: TMC
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Там парень реально мог кукухой поехать , после всего что с ним произошло.
Будем надеяться что бомжует где нибудь в фавелах, и его найдут.
Жил кстати в престижном районе Сан-Паулу в Парагуасу‑Паулиста.
Да и по «Примоболан»… ну, он не выполняет никаких функций для бегуна на длинные дистанции. То, что он делает для стайера, можно получить и легальными способами.
Отдает курсом начинающего бодибилдера, который не знает о бессмысленности ставить вместе «приму» и «Мастерон» да еще и с «Декой».
Гипотетически могли подставить, такой набор препаратов в здравом уме никто не зарядит, особенно из стайеров.