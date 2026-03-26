Кремлев – о решении МОК про трансгендеров: «Наконец‑то эта эра извращения в спорте закончена»

Кремлев прокомментировал запрет трансгендеров от МОК.

Умар Кремлев отреагировал на новость, что МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

«Наконец‑то эта эра извращения в спорте закончена. У МОК просто не осталось другого выбора. Долгие годы они закрывали глаза на то, что разрушало сам смысл женского спорта, а теперь вынуждены исправлять собственные ошибки.

Хорошо, что в МОК наконец‑то пришли к тем же принципам, которые IBA отстаивает уже давно. Четкие критерии допуска там были установлены еще задолго до того, как это решение стало очевидным для всех. Мы всегда защищали наших спортсменок и продолжаем это делать, особенно когда другие предпочитали молчать или идти на поводу у политических соображений.

Надо спасать женский спорт. Везде должно быть гендерное равенство. Спортсменки должны соревноваться на честных условиях, зная, что их права и возможности никто не ставит под сомнение. Это вопрос справедливости, уважения и будущего всего женского спорта», – сказал Кремлев.

