Кремлев – о решении МОК про трансгендеров: «Наконец‑то эта эра извращения в спорте закончена»

Кремлев прокомментировал запрет трансгендеров от МОК.

Умар Кремлев отреагировал на новость, что МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

«Наконец‑то эта эра извращения в спорте закончена. У МОК просто не осталось другого выбора. Долгие годы они закрывали глаза на то, что разрушало сам смысл женского спорта, а теперь вынуждены исправлять собственные ошибки.

Хорошо, что в МОК наконец‑то пришли к тем же принципам, которые IBA отстаивает уже давно. Четкие критерии допуска там были установлены еще задолго до того, как это решение стало очевидным для всех. Мы всегда защищали наших спортсменок и продолжаем это делать, особенно когда другие предпочитали молчать или идти на поводу у политических соображений.

Надо спасать женский спорт. Везде должно быть гендерное равенство. Спортсменки должны соревноваться на честных условиях, зная, что их права и возможности никто не ставит под сомнение. Это вопрос справедливости, уважения и будущего всего женского спорта», – сказал Кремлев.

МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях: «Это было бы несправедливо, а в некоторых видах спорта и небезопасно»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
Министр спорта РФ Дегтярев:
- Ну да, ну да, пошёл я на ....
Это полная дичь как конечно
Еще хуже то, что для этого потребовался официальный запрет
Ещё бы эра бандитов на местах ушла....
Ответ Sobachkin
Ещё бы эра бандитов на местах ушла....
Зачем?
И так из за таких сладких как ты все по одному месту
Но сначала МОК избавился от Кремлёва, который как раз боролся с трансгендерами. Как от субъекта гораздо более опасного, чем ЛГБТ. Но свои "ошибки" МОК никогда не признает - обычные издержки развития и совершенствования.
