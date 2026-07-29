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  4. Владимир Путин: «Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед»

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Владимир Путин: «Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед»
Путин: Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав планеты.

Глава государства обратился к участникам и гостям турнира «Игры будущего».

«Рад приветствовать вас на открытии III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед.

Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», – говорится в тексте обращения.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Игры Будущего
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Комментарии

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По человечески перестали говорить!Одни лозунги.сказать то нечего по сути!
ОтветАндрей Кузин_1116962640
По человечески перестали говорить!Одни лозунги.сказать то нечего по сути!
Комментарий скрыт
ОтветАндрей Кузин_1116962640
По человечески перестали говорить!Одни лозунги.сказать то нечего по сути!
Возможно, я сейчас разрушу твои представления об этом мире. Но публичные выступления нашего президента не подчинены цели тебя развлечь. А ещё земля на самом деле не плоская.
ОтветLiver0910
Кхе-кхе
Комментарий удален модератором
ОтветНикита Вахрушев
Комментарий удален модератором
Минусов-то накидали, совсем люди не помнят цитаты великих)
Россия! Путин! Победа!
Россия! Путин! Победа!
Россия! Путин! Победа!
Россия! Путин! Победа!
Россия! Путин! Победа!

Ленин! Партия! Комсомол!
ОтветМать драконов
Россия! Путин! Победа! Россия! Путин! Победа! Россия! Путин! Победа! Россия! Путин! Победа! Россия! Путин! Победа! Ленин! Партия! Комсомол!
Комментарий удален модератором
ОтветМать драконов
Россия! Путин! Победа! Россия! Путин! Победа! Россия! Путин! Победа! Россия! Путин! Победа! Россия! Путин! Победа! Ленин! Партия! Комсомол!
Путин жил! Путин жив! Путин будет жить!
А как эпично он праздновал день ВМФ возле картинки ! хахаха

Уа Уа Уааа !
ОтветСерёжа Тихонов_1117160031
А как эпично он праздновал день ВМФ возле картинки ! хахаха Уа Уа Уааа !
Организация уровня линейки в первом классе
а тхоекхатное уха?
Это все уже давно в заставке Нашей Раши проговорили!
СССР был ,наряду с США и Норвегией ( зимой) одной из ведущих спортивных держав.
Россию мы никогда не видели на 1-м месте в общекомандном зачете на ОИ ,а один раз увидели ,но ненадолго ...Да и то там половину золота принесли срочно натурализированные кореец и американец....
Так что уже обычное раздувание щек .....
ОтветVasily Ivanov
СССР был ,наряду с США и Норвегией ( зимой) одной из ведущих спортивных держав. Россию мы никогда не видели на 1-м месте в общекомандном зачете на ОИ ,а один раз увидели ,но ненадолго ...Да и то там половину золота принесли срочно натурализированные кореец и американец.... Так что уже обычное раздувание щек .....
Ну , Вы вспомнили …
Хорошо хоть не бывшего вице-президента ОКР Ахмеда Билалова ,
героя подготовки объектов в Сочи , ныне проживающего в США ))
Они неплохо освоили ИИ. Раньше был хоть и канцелярский, но человеческий стиль. Сейчас полностью снюгенерипованный текст все выдают.
Ответagentkuper
Они неплохо освоили ИИ. Раньше был хоть и канцелярский, но человеческий стиль. Сейчас полностью снюгенерипованный текст все выдают.
Ага, прям представил как Путин и усы придумали, что Россия - пионер в фиджитал-движении.
Ответagentkuper
Они неплохо освоили ИИ. Раньше был хоть и канцелярский, но человеческий стиль. Сейчас полностью снюгенерипованный текст все выдают.
Комментарий удален модератором
Согласно новым законам за слово фиджитал товарищ Путин должен быть оштрафован.
ОтветMarcus-light
Согласно новым законам за слово фиджитал товарищ Путин должен быть оштрафован.
Но несмотря, что Россия пионер фиджитала, слово это английское и прямого аналога (в виде слова, а не фразы) в русском языке не имеет.. Вот такие пионеры получаются)
Ответagentkuper
Но несмотря, что Россия пионер фиджитала, слово это английское и прямого аналога (в виде слова, а не фразы) в русском языке не имеет.. Вот такие пионеры получаются)
Оно и в английском не существует, это упрощение от составного слова. В русском есть полный аналог "физцифровое".
Новость будто из газеты "Правда".
ОтветКросс Тони Кросса
Новость будто из газеты "Правда".
Комментарий скрыт
ОтветGuillermo
Комментарий скрыт
Всё, что писала газета "Правда" оказалось правдой.
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