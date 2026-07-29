Владимир Путин: «Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед»

Путин: Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав планеты.

Глава государства обратился к участникам и гостям турнира «Игры будущего ».

«Рад приветствовать вас на открытии III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед.

Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», – говорится в тексте обращения.