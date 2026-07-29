Владимир Путин: «Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед»
Путин: Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав планеты.
Глава государства обратился к участникам и гостям турнира «Игры будущего».
«Рад приветствовать вас на открытии III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед.
Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», – говорится в тексте обращения.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
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Уа Уа Уааа !
Россию мы никогда не видели на 1-м месте в общекомандном зачете на ОИ ,а один раз увидели ,но ненадолго ...Да и то там половину золота принесли срочно натурализированные кореец и американец....
Так что уже обычное раздувание щек .....
Хорошо хоть не бывшего вице-президента ОКР Ахмеда Билалова ,
героя подготовки объектов в Сочи , ныне проживающего в США ))