Тарасова о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях: «Положительно отношусь к этому решению. Наверное, единственное, в чем я поддерживаю МОК»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на участие трансгендеров в женских соревнованиях.
«Я положительно отношусь к этому решению. Это, наверное, единственное, в чем я поддерживаю МОК.
Женщины – это женщины, мужчины – это мужчины, трансгендеры – это трансгендеры. Почему они должны соревноваться вместе с женщинами? Это бред», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
МОК забыл получить одобрение Тарасовой😂😂
