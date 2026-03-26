Тарасова о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях: «Положительно отношусь к этому решению. Наверное, единственное, в чем я поддерживаю МОК»

Тарасова: положительно отношусь к запрету на трансгендеров в женском спорте.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на участие трансгендеров в женских соревнованиях.

«Я положительно отношусь к этому решению. Это, наверное, единственное, в чем я поддерживаю МОК.

Женщины – это женщины, мужчины – это мужчины, трансгендеры – это трансгендеры. Почему они должны соревноваться вместе с женщинами? Это бред», – сказала Тарасова.