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  4. МОК о россиянах на юношеской Олимпиаде: «ОКР получил 12 квотных мест для спортсменов по 14 видам спорта. Легкая атлетика в это число не входит»

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МОК о россиянах на юношеской Олимпиаде: «ОКР получил 12 квотных мест для спортсменов по 14 видам спорта. Легкая атлетика в это число не входит»
МОК: Россия получила 12 квотных мест на юношеские ОИ, но не в легкой атлетике.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, почему российские легкоатлеты не получили квот на юношеские Олимпийские игры в Сенегале. 

Юношеские Игры в Дакаре пройдут с 31 октября по 13 ноября.

По словам представителя МОК, легкая атлетика не входит в число видов спорта, по которым России были предоставлены квоты.

«Распределение квотных мест основано не на прямой квалификации, а на решении МОК в тесном сотрудничестве с международными федерациями. Олимпийский комитет России получил 12 квотных мест для спортсменов по 14 видам спорта. Легкая атлетика в это число не входит», – сообщили в комитете.

МОК вернул Россию, но есть 4 важные детали. Радоваться пока рано

«Пока он президент, россиян нигде не будет». Самая упертая федерация – в легкой атлетике 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
Юношеская сборная России по легкой атлетике
World Athletics (IAAF)
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logoМОК
Женская юношеская сборная России по легкой атлетике

Комментарии

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12 мест по 14 видам спорта -- это как? Типа ты пловец, но, если хочешь, можешь из лука выстрелить? :)))
ОтветГлор Нэгохяна
12 мест по 14 видам спорта -- это как? Типа ты пловец, но, если хочешь, можешь из лука выстрелить? :)))
а почему бы и нет ???
ОтветГлор Нэгохяна
12 мест по 14 видам спорта -- это как? Типа ты пловец, но, если хочешь, можешь из лука выстрелить? :)))
Водяной кентавр☝️
примерно так же будет и в лос анхелесе....
Ответcatcher69
примерно так же будет и в лос анхелесе....
С какого? Юниоров пригласили вне отбора, а к LA полноценный допуск в 10 Олимпийских федераций уже. Учитывая количество дисциплин в борьбе, гимнастике и водных видах, готов спорить, что на порядок больше будет. Естественно лёгкой атлетики это не касается. Коу вроде уходит в следующем году, но на последок нагадит с отбором
Ответanatol&#8242;
С какого? Юниоров пригласили вне отбора, а к LA полноценный допуск в 10 Олимпийских федераций уже. Учитывая количество дисциплин в борьбе, гимнастике и водных видах, готов спорить, что на порядок больше будет. Естественно лёгкой атлетики это не касается. Коу вроде уходит в следующем году, но на последок нагадит с отбором
Без атлетики это все не кому ненужно лёгкая атлетика это и есть олимпиада а не этот весь шлак типа синхронного плавания и зуд.гимнастики
А почему? А как же спорт вне политики?
ОтветElinkas
А почему? А как же спорт вне политики?
А у нас спорт вне политики?Вот так и у них.Так какие вопросы?
ОтветElinkas
А почему? А как же спорт вне политики?
Это когда у нас Министр спорта=Президент НОК?🤔
Меньше человека на вид спорта. Охренеть просто
Меньше одного на вид ,классно..Уважили
Коу надо любыми способами выдавливать из кресла руководителя лёгкой атлетике, придет другой и дело сдвинется с мертвой точки. Как и в случае с главой МОК Бахом.
ОтветСергей Стес
Коу надо любыми способами выдавливать из кресла руководителя лёгкой атлетике, придет другой и дело сдвинется с мертвой точки. Как и в случае с главой МОК Бахом.
После ЧМ в сентябре следующего года выборы нового. Коу лимит трёх сроков выбрал, будет новый.
ОтветСергей Стес
Коу надо любыми способами выдавливать из кресла руководителя лёгкой атлетике, придет другой и дело сдвинется с мертвой точки. Как и в случае с главой МОК Бахом.
а где гарантия что новый адекватней будет?
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