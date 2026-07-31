МОК о россиянах на юношеской Олимпиаде: «ОКР получил 12 квотных мест для спортсменов по 14 видам спорта. Легкая атлетика в это число не входит»

МОК: Россия получила 12 квотных мест на юношеские ОИ, но не в легкой атлетике.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, почему российские легкоатлеты не получили квот на юношеские Олимпийские игры в Сенегале.

Юношеские Игры в Дакаре пройдут с 31 октября по 13 ноября.

По словам представителя МОК, легкая атлетика не входит в число видов спорта, по которым России были предоставлены квоты.

«Распределение квотных мест основано не на прямой квалификации, а на решении МОК в тесном сотрудничестве с международными федерациями. Олимпийский комитет России получил 12 квотных мест для спортсменов по 14 видам спорта. Легкая атлетика в это число не входит», – сообщили в комитете.

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