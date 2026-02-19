  • Спортс
Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. «Ленинградка» уступила «Омичке» в перенесенном матче

«Ленинградка» уступила «Омичке» в перенесенном матче ЧР по волейболу.

18 февраля прошел перенесенный матч 15-го тура женского чемпионата России по волейболу. 

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

15-й тур

Ленинградка – Омичка – 1-3 (20:25, 25:19, 23:25, 22:25)

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 20 побед – 3 поражения (62 очка), Уралочка – 19-4 (57), Заречье-Одинцово – 16-7 (49), Динамо Москва – 15-8 (44), Ленинградка – 14-9 (41), Локомотив – 13-10 (40), Тулица – 12-11 (36), Корабелка – 12-11 (32), Омичка – 9-14 (30), Протон – 9-14 (28), Динамо Краснодар – 8-15 (20), Динамо-Метар – 7-16 (21), Енисей – 4-19 (12), Минчанка – 3-20 (11).

