Мусэрский о завершении карьеры: «Физически и психологически отдал волейболу абсолютно все. Чувствую очень глубокую внутреннюю потребность вернуться на Родину»

Волейболист Мусэрский после завершения карьеры хочет вернуться в Россию.

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский объяснил решение завершить карьеру.

В мае 37-летний россиянин провел свой последний матч за японский клуб «Сантори Санбердз».

«Решение точно не было спонтанным – весь прошлый год я ментально себя к этому готовил. Просто почувствовал, что физически и психологически отдал волейболу абсолютно все, что мог. Уходить ведь нужно вовремя, на хорошей, красивой ноте – пока ты еще держишь планку, показываешь высокий уровень.

В какой-то момент поймал себя на мысли, что из игры уходит тот самый внутренний драйв. А без огня, который горел во мне всю карьеру, играть искренне и честно уже нельзя. Поэтому весь сезон просто наслаждался каждой секундой на площадке. Сомнений в правильности выбора не было ни разу. К тому же пришло время раздавать долги семье. Столько лет мои родные поддерживали меня, были настоящей опорой и ставили мою карьеру выше собственных интересов…

Если честно, первые мысли завязать со спортом у меня появились еще лет 10 назад. Тогда перед играми меня буквально трясло, ловил что-то вроде панических атак и мог спать всего по два-три часа. Но каким-то чудесным образом моей жене Инне удалось помочь мне разложить все по полочкам в голове, справиться с этими внутренними проблемами и снова начать кайфовать от волейбола.

Роль Инны в моей жизни вообще невозможно переоценить. Она столько раз возвращала мне уверенность в себе – тихо, терпеливо, без лишних слов и ничего не требуя взамен. Если бы не она, точно не было бы того легендарного олимпийского финала в Лондоне и всей этой прекрасной японской главы. Безумно ей благодарен.

Хотя в Японии нам пришлось непросто – за 8 лет семья прошла через кучу трудностей и лишений, которые требовали огромных внутренних сил. Но именно благодаря семье я все это преодолел. И сейчас больше всего хочу вернуть близким стабильность, окружить вниманием и заботой, которые они так долго дарили мне. Со спокойной душой закрываю спортивную страницу и начинаю новую.

А еще чувствую очень глубокую внутреннюю потребность вернуться домой, на Родину – к своим корням и друзьям. И, конечно, хочу от всего сердца поблагодарить болельщиков, которые искренне переживали за меня все эти годы. Их поддержка значила для меня очень много. Спасибо огромное тренерам, товарищам по команде, соперникам, докторам, агентам, руководителям – абсолютно всем, с кем я прошел огромный путь в спорте. Искренне ценю вклад каждого из вас в мою жизнь!» – сказал Мусэрский.

